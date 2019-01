Modernia saamelaista musiikkia Savoy-teatterissa

Nuorten tuottamassa Signaali Goes Live -tapahtumassa keskustellaan somesta – keskustakirjasto Oodissa järjestettävä tapahtuma lähetetään livenä YouTubessa 18.1.2019 09:18 | Tiedote

Signaali Goes Live on toimitus- ja tuotantoyhteisö Signaalimedian nuorten suunnittelema ja tuottama tapahtumasarja. Ensimmäinen neljästä tapahtumasta järjestetään lauantaina 26.1.2019 keskustakirjasto Oodissa. Tapahtuman teemana on sosiaalinen media ja sen moninaiset ilmiöt. Tapahtumassa vierailevat mm. tubettaja PakolaiShow ja somevaikuttaja Sami Kieksi ja se huipentuu helsinkiläisyhtye Vanillan livekeikkaan.