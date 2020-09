Moi Mobiili aloittaa 5G-liittymien myynnin

Viestintävirasto: Elisa on rikkonut lakia markkinoidessaan matkapuhelinliittymiä säädösten vastaisesti 6.3.2018 14:15:26 EET | Tiedote

Viestintävirasto on tänään julkistanut päätöksen, jonka mukaan Elisa Oyj on rikkonut puhelinliittymien markkinointiin liittyvää lainkohtaa (tietoyhteiskuntakaari 201 §:n 1 momentti). Elisa on rikkonut lakia, kun se on pyytänyt kuluttajilta puhelun aikana lupaa markkinoida matkaviestinverkon puhelinliittymiä.