Mikä hulluus saa citynaisen ostamaan ensimmäisen näkemänsä mökin? Makuuhuoneettoman saunarakennuksen hylätyltä rantatontilta, salaa perheen vastahankaisilta teineiltä. Valtavatkaan projektit eivät pelota mökkikuumeessa hourivaa kirjailijaa. Epäkäytännöllinen Vaara miettii, voiko kaiken, mitä ei osaa, opiskella YouTubesta? Miten suhtautua puolisoon, josta kuoriutuu mökillä maaninen Puuha-Pete? Vastaako todellisuus lainkaan kuvitelmia mökkeilyn autuudesta ja saako mökkiläistä enää takaisin kaupunkiin?

Sanna Vaara on täysverinen kaupunkilainen, joka on kaivannut koko aikuisikänsä maalle, oman mökin rauhaan. Kun unelma vihdoin toteutui, Vaara ryntäsi kirjaostoksille, tarkoituksenaan hankkia tunnelmointikirjallisuutta mökkihulluudesta. Koska sellaisia teoksia ei löytynyt, oli Vaaran itse kirjoitettava fiilistelykirja mökkikärpäsen kutittamille. Mökkihulluutta ja mielenrauhaa on syvällisen humoristinen teos, joka kuvaa luontonirvanaa haikailevan kaupunkilaisen transformaatiota mökkipirkoksi. Kirjassa Vaara pohtii tämän vuosikymmenen mökkikulttuuria ja –mielentilaa. Teos sisältää oivaltavia pohdintoja, avaa mökkikiimaan joutuneen tunne-elämää, tarjoaa tuoreita näkökulmia, vinkkejä sekä koomisia tarinoita mökkisuhteesta.

”Hetken inspiraatiossa soitettuja puheluita. Tuletteko mökille käymään? Tänne mahtuu. Tehdään telttakylä, eletään kuin hipit. Haaveeksi jää, mutta se kuuluu kesään. Suuret suunnitelmat ja päivät, jotka täyttyvät pienistä iloista.”

Sanna Vaara on kirjailija, tuottaja, sanataidetta suoltava Räppäri VAARA ja mökkimystikko. Vaaralta on aikaisemmin ilmestynyt omasta elämästä proosan keinoin ammentavat teokset Siskonpeti (2021, Viisas Elämä), Modernien munkkien matkassa – Hillitön henkinen elämäni (2019, Viisas Elämä) ja Maa kutsuu! (2016, Sammakko). Kirjat ovat saavuttaneet suuren suosion itsetutkiskelun, huumorin ja syvällisten aiheiden ystävien keskuudessa.

Vaara esiintyy 21.4.2022 klo 18 Tapiolan kirjastossa Espoon Kirjailijat ry:n järjestämässä Henki ja elämä – kirjailijavierailusarjassa. Häntä haastattelee kirjailija Laura Tressel.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 25 vuoden kokemus sekä kotimaisen että ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Kustantamo keskittyy julkaisuohjelmassaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja on Suomen johtava kustantamo tässä kategoriassa. Viisas Elämän valikoimaan kuuluu ajattomia klassikoita, kuten Eckhart Tolle, Dalai Lama, Byron Katie,Tony Robbins, Bruce Lipton ja Brené Brown.