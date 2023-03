Mökkivuokrauksesta lisätuloja kasvaneisiin kustannuksiin – Lomaunelmia tarjoaa uuden mökkivuokrauspalvelun ja työkaluja taloudenhallintaan

Lomaunelmia Oy on kotimainen vuokramökkien välitykseen keskittynyt yritys, joka on perustettu vuonna 2022. Yrityksen omistajilla ja työntekijöillä on monipuolinen ja laaja-alainen kokemus kiinteistö- ja vuokrausliiketoiminnasta. Lomaunelmien tavoitteena on luoda markkinoiden suosituin ja kattavin palvelualusta loma-asuntojen vuokraamiseen.