Mona-Liisa ja Poika ja pallo Vuoden urheilukirja -ehdokkaina

Urheilutoimittaja Laura Arffmanin ystävästään, maastohiihtäjä Mona-Liisa Nousiaisesta kirjoittama elämäkerta Mona-Liisa – Urheilija, muusikko, ihminen (Gummerus) ja taiteen moniottelija Teemu Mäen runokokoelma Poika ja pallo (Gummerus) on valittu Vuoden urheilukirja -palkintoehdokkaiksi. Vuoden urheilukirja -kilpailun finaaliin valittiin kahdeksan vuonna 2020 julkaistua teosta. Valinnoista vastaa Urheilumuseon asettama raati.

Monilahjakkaan maastohiihtäjän tunteikas elämäkerta

Hiihdon nuorten moninkertainen maailmanmestari Mona-Liisa Nousiainen eteni huipulle aikuisten maailmancupin osakilpailuvoittajaksi. Lahjoja riitti myös musiikkiin, ja Nousiainen voitti 15-vuotiaana Kultainen Harmonikka -kilpailun. Menestyksen ohella elämään tuli kamppailua oman kehon kanssa, tyttären vaikea sairaus ja lopulta kohtalokas syöpädiagnoosi.

Ennen kuolemaansa Mona-Liisa Nousiainen oli pyytänyt ystäväänsä urheilutoimittaja Laura Arffmania kirjoittamaan kanssaan kirjan. Arffman saattoi loppuun työn, jonka he aloittivat. Syntyi kaunis, ilon sävyttämä elämäntarina, joka valottaa naisurheilijan vaativaa harjoitteluohjelmaa ja eri valmentajien kontrollipyrkimyksiä, hiihtomaajoukkuetoveri Ville Nousiaisen kanssa syttynyttä rakkautta sekä äitiyden tuomaa elämänmuutosta.

Taiteen moniottelija Teemu Mäen futisrunokokoelma

Teemu Mäen neljännessä runokokoelmassa Poika ja pallo pohditaan lapsen suhdetta jalkapalloon, vanhempiin, maailmaan ja elämän kiertokulkuun. Runojen poika tietää varmasti, että futiksen aikana maailma menee raiteilleen, ruoho tuoksuu hurjasti ja maapallo hullaantuu omasta pyörimisliikkeestään. Kokoelman päätösosiossa pallokenttä hiljenee, kun taivaalta sataa lunta.

Kuvataiteen tohtori Teemu Mäki on runoilija, esseisti, kuvataiteilija ja teatteriohjaaja, joka on toiminut myös Aalto-yliopiston kuvataiteiden professorina ja Suomen Taiteilijaseuran puheenjohtajana. Hän on myös futisvanhempi ja kolmen lapsen isä.