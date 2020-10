Monen toimijan yhteinen rakennus uudisti Jakomäen keskiosan

Jakomäki sai uuden keskipisteen, kun Jakomäen sydän -palvelurakennus valmistui ja sen käyttäjät muuttivat taloon syyskuussa. Kaupungin tilojen yhteiskäyttöä edistävä rakennus on uudenlainen avoin ja monimuotoinen oppimisympäristö, joka tukee kaupungin ilmastotavoitteita. Jakomäen sydän muuttaa alueen keskiosaa. Uusi palvelurakennus korvasi viisi vanhaa, joiden tilalle kaupunki on kaavoittanut uusia asuntoja.

Jakomäen keskiosassa sijaitseva Jakomäen sydän -palvelurakennus otettiin käyttöön syyskuussa. Vuoden 2018 lopulla käynnistynyt rakentaminen jatkuu vielä syksyn aikana, kun uudisrakennuksen viereen jäävää vanhaa liikuntasalia remontoidaan, ja tyhjäksi jäänyt yläkoulusiipi puretaan vuoden loppuun mennessä.

Kaupunki alkoi suunnitella rakennushanketta vuonna 2016. Jakomäen keskiosan arkkitehtuurikilpailu järjestettiin vuonna 2017. Uusi palvelurakennus korvasi viisi elinkaarensa lopussa ollutta, peruskorjausta odottanutta palvelurakennusta, joiden tilalle kaupunki kaavoitti vuonna 2018 uusia asuntoja yli 600 asukkaalle. Asuinrakennusten odotetaan valmistuvan vuoteen 2025 mennessä.

Täydennysrakentamisen tavoitteena on kehittää kaupunkiympäristön laatua ja parantaa alueen turvallisuutta sekä viihtyisyyttä. Sen toivotaan tuovan Jakomäkeen uutta kohtuuhintaista asumista ja monipuolisempia asumismuotoja.

Jakomäen sydämessä on uudenlainen monimuotoinen oppimisympäristö





Jakomäen sydämessä saman katon alla toimivat Kankarepuiston peruskoulu, varhaiskasvatusyksikkö Kankarepuisto, leikkipuisto Kankarepuisto sekä Jakomäen nuorisotalo. Myös Jakomäen liikuntapuisto sai hankkeessa uudet pukuhuoneet. Jakomäen sydämen tilat on suunniteltu niin, että niitä voivat käyttää myös muut kaupunkilaiset.

Rakennuksessa on tilaa jopa 1 000 lapselle ja nuorelle ja heidän kanssaan työskentelevälle aikuiselle. Henkilökunnalla on yhteinen taukotila, jossa kokemuksia on helppo vaihtaa yli yksikkörajojen.

Rakennuksen suunnitteluun ovat vaikuttaneet uudet opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat. Monimuotoinen oppimisympäristö on yhteisöllinen, yhteiskäyttöinen ja muuntojoustava. Avoin tila mahdollistaa monenlaisen toiminnan järjestämisen. Kiinteitä ja kantavia seiniä on mahdollisimman vähän, ja tiloissa erityistä huomiota on kiinnitetty luonnonvaloon sekä akustiikkaan.

Aikaa kestävä ja ilmastotavoitteita tukeva rakennus





Jakomäen sydän on kaupungin toimitilastrategian mukaisesti aikaa kestävä sekä energiatehokas. Tavoitteena on ollut viihtyisä, arkkitehtonisesti korkeatasoinen, terveellinen ja turvallinen rakennus, joka toimii joustavasti myös tulevaisuudessa. Rakennuksen tavoiteltu käyttöikä on 100 vuotta.

Kestävyys tukee myös ilmastotavoitteita. Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, ja kaupungin omalle rakennuskannalle on asetettu tiukat energiatehokkuusvaatimukset.

Jakomäen sydän on energiatehokkuustavoitteiltaan A-luokan lähes nollaenergiatason rakennus. Talotekniikassa hyödynnetään älykästä automatiikkaa. Sen hiilijalanjäljen on 100 vuoden aikana laskettu olevan 24 500 tonnia CO2-ekv, mikä vastaa yhteensä 25 keskivertosuomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä.

Rakennuksen katolla on 300 m2 aurinkopaneeleita, jotka tuottavat noin 10 prosenttia kiinteistön sähkönkulutuksesta. Viherkatto puolestaan parantaa luonnon monimuotoisuutta sekä hidastaa ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia hallitsemisella hulevesiä ja estämällä lämmön karkaamista.

Kaupunki on kehittänyt Jakomäessä myös uudenlaista rakennushankkeen mallia. Kaupungin ensimmäisessä allianssimuotoisessa talonrakennushankkeessa valittiin monen erillisen toteuttajan sijasta yksi ryhmittymä, joka kehitti rakennuksia ja ympäröivää aluetta kokonaisuutena sekä etsi paikalle parasta vaihtoehtoa.