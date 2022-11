Monikulttuuriset ystävyyssuhteet edistävät yhteiskunnan moninaisuutta

Ystävätoiminta on kansainvälisille opiskelijoille hyvä tapa oppia lisää suomalaisesta kulttuurista ja kielestä sekä samalla seurustella paikallisten kanssa. Paikallisille tarjoutuu mahdollisuus tutustua muihin kulttuureihin ilman matkustamista.

TAMKin ja Tampereen yliopiston opiskelijat sekä tamperelaiset paikalliset vastaavat hakuvaiheessa yksinkertaisiin kysymyksiin. Tämän jälkeen Study & Stay -tiimi muodostaa pareja hakijoiden harrastusten ja vapaa-ajanviettotapojen perusteella.

“Ystävätoiminta tarjoaa tilaisuuden tehdä, nähdä, oppia ja kuulla erilaisia asioita”, kommentoi ystävätoimintaan osallistunut Jaana Kanninen-Niemi.

Uudet ystäväparit ilmoitetaan 14.2. järjestettävässä tapahtumassa TAMKin pääkampuksella. Suomessa päivä tunnetaan ystävänpäivänä, joka sopii mainiosti ystävätoiminnan tilaisuuteen.

“Toimintaan on helppo osallistua. Täytin vain hakemuksen ja minut kutsuttiin tapahtumaan, jossa sain tietää minulle valitun ystävän”, kertoo TAMKin opiskelija Chihiro Fukuda.

Uudet ystävyydet kukoistavat

Chihiro ja Jaana tapasivat ystävätoiminnan kautta helmikuussa 2022. Heidän ystävyytensä on kukoistanut siitä lähtien.

Chihiro on tutustunut Suomeen musiikkiharrastuksensa kautta jo vuosia sitten. Hän muutti Suomeen elokuussa 2020 aloittaakseen opintonsa TAMKin International Business -tutkinto-ohjelmassa. Jaana Kanninen-Niemi on viettänyt suurimman osan elämästään Tampereella. Hän on aina palannut Tampereelle, vaikka on matkustellut ja asunutkin ulkomailla.

“Eläkkeelle jäätyäni minusta tuntui, ettei minusta ole enää hyötyä yhteiskunnalle. Tämä toiminta sai minut tuntemaan itseni taas tarpeelliseksi”, Jaana kertoo.

Ystävykset nauttivat luonnossa kävelystä ja kahvilla käynnistä. Tapaamisissa Chihiro saa harjoitella suomen kielen puhumista, kun he juttelevat eri aiheista aina perinteistä ja kulttuurista taiteeseen ja työllistymiseen.

“Olen oppinut Jaanalta, että mitä tahansa voi tehdä minkä ikäisenä tahansa. Jaana tekee paljon vapaaehtoistyötä nuorten parissa. Olen ymmärtänyt, ettei iän tai kykyjen tarvitse rajoittaa meitä. Jos haluaa tehdä jotakin, se on mahdollista”, Chihiro sanoo.

Haku on nyt auki

“Uusien ihmisten tapaaminen voi olla jännittävää ja pelottavaa. Jos ystävätoiminta kuitenkin kiinnostaa edes vähän, kannattaa hakea mukaan”, Chihiro toteaa.

Jaana ja Chihiro haluavat rohkaista kaikkia osallistumaan ystävätoimintaan ja antamaan sille mahdollisuuden.

“Joka kerta kun tapaan uuden ihmisen, minusta tuntuu kuin saisin avattavaksi lahjapaketin. Siksi haluan saada uusia ystäviä eri kulttuureista ja taustoista”, Jaana kommentoi.

Voit ilmoittautua nyt ystävätoimintaan ja tavata uuden ystäväsi 14.2.2023.

Ystävätoiminnan rahoittaa Study & Stay -ohjelma osana kansallista Talent Boost-ohjelmaa.

Lisätiedot:

Ursula Helsky, Tampereen ammattikorkeakoulu

p. 040 7088 749, ursula.helsky@tuni.fi



Kuva: Saara Lehtonen