Monimuotoisuutta lavalla

FOR PEACE on tanssitapahtuma, joka tuo lavalle monimuotoisen kokoonpanon tanssijoita ja siten edistää tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta.

Tapahtuma koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen BACK TO FUTURE on kokoelma esityksiä teemalla “Muistetaan menneisyyden hyvät asiat ja luodaan tulevaisuus täynnä toivoa”. Tässä ensimmäisessä osassa eri ikäiset tanssijat täyttävät lavan Afrikkalaisen tanssin ja katutanssien eri muodoilla. Esiintymässä on tanssijoita Njara Rasolomanan johtamista tanssiryhmistä Ndjara Dance Studiolta, joka on perustajansa sanojen mukaisesti “Home of Afro Dance”.

Tapahtuman toinen osa on BEING teoksen ensi-ilta. Tämä on Ndjara Dance Companyn uusin nykytanssiteos, joka tutkii olemassaolon käsitettä kehon liikkeen ja visuaalisen taiteen kautta. Taiteellinen työryhmä koostuu eri tyylisistä tanssijoista: Afro / Nyky / Hiphop / Breaking / Baletti sekä kuva-/graffititaiteilijasta ja videokuvaajasta. Esityksen koreografi ja tapahtuman taiteellinen johtaja on Njara Rasolomanana (Madagaskar), joka myös tanssii itse teoksessa. Työryhmän muuta jäsenet ovat Victor Sono (Kanada), Angela Aldebs (Syyria), Edwin Mokaya (Kenia), Emre Servin (Turkki), Ndjara Dance Company group (Suomi, Venäjä), Vakana Afro dance group (Suomi). Esityksen visuaalisesta puolesta vastaavat graffiti- ja kuvattaiteilija Viv Magia (Suomi) ja videotaiteilija Boagraphy (Italy/Ghana).

Tapahtuman järjestäjä on Artpreneur Finland Ry yhdessä Ndjara Dance Companyn kanssa. Yhdessä haluamme tarjota afrikkalaisen tanssin erilaisille muodoille ja katutanssilajeille mahdollisuuden olla merkittävä osa esittävän taiteen kenttää. Lavalla nähdään kansainvälisiä ammattilaisia ja eri ikäisiä ja taustaisia tanssijoita, jotka yhdessä tuovat ilmi tanssin ja taiteen monimuotoisuutta.

SUNNUNTAINA 5.12.2021 klo 18.00

Aleksanterin Teatteri

Liput myy lippu.fi (35€)