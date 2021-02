Moninaisuuden kohtaaminen vaatii vielä työtä kirkossa ja yhteiskunnassa

Diakin asiantuntijat nyt EtsiXpertti-palvelussa 29.1.2021 08:43:28 EET | Tiedote

Diak on liittynyt EtsiXpertti-palveluun. EtsiXpertti on Suomen Akatemian viestintäyksikön ylläpitämä toimittajille tarkoitettu palvelu, jonka tarkoituksena on auttaa toimittajia tutkitun tiedon äärelle.