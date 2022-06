Monipaikkaisuus on Suomessa kasvava trendi: monet haaveilevat nyt mökistä tai vapaa-ajan asunnosta, joka vaatii korkeintaan pintaremonttia

Stark Suomen toimitusjohtajan Harri Päiväniemen mukaan ammattilaisten käyttö remontoinnissa lisääntyy koko ajan. Perinteisten mökkipaikkakuntien asiakaskunnassa on tapahtunut selkeä muutos, sillä nykyään rakentamisen ja remontoinnin ammattilaiset ovat puutavara- ja rakennustarvikemyymälöiden keskeinen kohderyhmä, ja usein mökkiläiset tulevat ammattilaisten mukana valitsemaan pintoja, värejä ja tuotteita. Mökkiläiset ovat siis nykyään enemmän suunnittelijan kuin rakentajan roolissa, ja yhä useampi luottaa ammattilaisen asiantuntemukseen.

- Vaikka omat taidot riittäisivät suurempaankin remonttiin, haluan korostaa ammattilaisten merkitystä. Satasen säästö remonttikustannuksissa voi aiheuttaa lopulta tuhansien eurojen vahingot. Useimmat tekevätkin itse lähinnä pieniä pintaremontteja, kuten terassin korjaustöitä tai ulkopintojen maalauksia, Päiväniemi sanoo.

Ympärivuotinen käyttö, kodinomaisuus ja etätyö juuri nyt tärkeitä

Suomalaiset ovat yhä kiinnostuneempia muuttamaan mökin kodinomaiseksi. Päiväniemen mukaan mökkejä ja vapaa-ajan asuntoja remontoidaan nyt erityisesti ympärivuotiseen käyttöön etätöiden tarpeet huomioiden.

- Mökit ovat nykyään kuin kakkosasuntoja, joista löytyy myös etätyötila. Esimerkiksi vanhasta vaatehuoneesta tai muusta erillisestä tilasta on saatettu rakentaa etätyöpiste, jossa saa olla omissa oloissa työpäivän ajan. Joihinkin kohteisiin on myös rakennettu lisää huoneita, jotta mökissä tai vapaa-ajan asunnossa voidaan viettää aikaa ympäri vuoden ja etätyöskentely on sujuvaa. Siksi myös hyvät nettiyhteydet ovat monille tärkeitä.

HybridiSuomi* teetti kesäkuussa 2021 kyselyn, jonka mukaan 27 prosenttia vastaajista aikoo viettää pandemian jälkeen työ- ja vapaa-aikaa kakkosasunnolla, kesämökillä tai vastaavassa vähintään kuukauden vuodessa.

- Etätyön yleistyminen ja muut monipaikkaista elämäntapaa helpottavat tekijät lisäävät mahdollisuuksia mökin tai vapaa-ajan asunnon ympärivuotiseen käyttöön. Samalla kakkosasuntojen toiminnallisuuksien vaatimukset kasvavat, mikä lisää remontti-innokkuutta, Päiväniemi kertoo.

Päiväniemen mukaan jokainen remontoitava kohde on erilainen, ja lopulta kohteen kokonaisuus ratkaisee sen, minkälaista remonttia kesämökki tai vapaa-ajan asunto vaatii, jotta sitä voidaan käyttää ympäri vuoden.

Kolme vinkkiä vapaa-ajan asunnon tai mökin remonttia suunnittelevalle:

Ennen remontoinnin aloittamista, mieti tarkasti tarpeet kohteen toiminnallisuuksille Pohdi viihtymisen kannalta oleelliset toiveet Laske budjettisi ja mieti, mitä muutoksista voisit tehdä itse ja mitkä kannattaa ehdottomasti jättää ammattilaisille.

