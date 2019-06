Monipuolinen KIP Ympäristöpäivä -seminaari täyttää jälleen Villa Elban salin

Kokkola Industrial Park (KIP) on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä. Kokkolan Suurteollisuusalueella sijaitsee 15 tuotannollista laitosta sekä 60 palveluyritystä. Alue on tunnettu mm. monipuolisesta kemianteollisuuden osaamiskeskittymästä, korkeatasoisesta teollisesta infrastruktuurista ja palvelutarjonnasta sekä tehokkaan kiertotalouden harjoittamisesta jo 50 vuoden ajalta. Suurteollisuusalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Kokkolan Satama, josta on ensiluokkaiset yhteydet maailmalle.