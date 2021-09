Monitaiteinen ja monikulttuurinen Lapsuuteni-näyttely avautuu Annantalossa

Lapsuuteni on monitaiteinen näyttelykokemus lapsille, nuorille sekä perheille. Se kokoaa yhteen Suomessa asuvien ja työskentelevien monikulttuuristen taiteilijoiden lapsuutta käsitteleviä tarinoita. Annantalon galleriatiloihin avautuvassa näyttelyssä taiteilijat lähestyvät lapsuusteemaa identiteetin, kulttuurin ja näiden monimuotoisuuden kautta. Taiteilijoille merkitykselliset tarinat saavat näyttelyssä moninaisia ja kokeellisia muotoja.

"Olen ilolla seurannut, miten monimuotoiseen luovaan prosessiin lapsuusteema on taiteilijoita inspiroinut. Näyttely kokoaa monikulttuurisen kattauksen, jossa kukin taiteilija käsittelee omaa lapsuuttaan, kulttuuriaan ja juuriaan nykytaiteen keinoin. Esillä on monin eri tekniikoin toteutettuja teoksia vuorovaikutteisesta teoksesta installaatioon ja piirroksesta performanssiin", toteaa kulttuurituottaja Harri Piispanen Annantalosta.

Lapsuuteni on Annantalon ja Catalysti ry:n yhteistyö. Näyttelyyn valitut teokset kuratoitiin Catalystin syksyllä 2020 järjestämän avoimen haun kautta. Näyttelyn kuraattorit ovat Paola Livorsi ja Tatiana Solovieva Catalysti ry:stä sekä Anna Puhakka Annantalon taidekeskuksesta.

Osana näyttelyä järjestetään sunnuntaina 24.10. Family Day, koko perheelle suunnattu tapahtumapäivä, jonka ohjelmassa on muun muassa työpajoja sekä performanssia. Mukana tapahtumassa ovat Alejandro Olarten ja Outi Korhosen teokseen Un(Rest) linkittyvä monikielinen kehtolaulutyöpaja, Josef Kan performanssi installaatiossa Sandbox sekä Olga Spyropoloun ja Hanna M. Ouramon Next to Kin osallistava performanssi perheille. Family Day -tapahtumaa on tukenut taiteen edistämiskeskus Taike.

Lapsuuteni-näyttelyn taiteilijat:

Rosamaría Bolom koki lapsena palapelien olevan äärimmäisen monimutkaisia esineitä. Myöhemmin niiden kokoaminen vertautuu hänen tapaansa tehdä taidetta. Bolomin teos Assembling Memories kutsuu mukaan muotojen ja värien hahmottamiseen intuitiivisen leikin kautta.

Zahrah Ehsanin paikkaan sidottu teos The sky Looks the Same On the Other Side luo kertomusta niin tilasta kuin siellä olevasta taiteilijasta. Ikkunoihin toteutettu teos kysyy, onko ruoho kuitenkaan vihreämpää aidan toisella puolella.

Josef Kan Sandbox on installaatio ja performanssi, joka toivottaa tervetulleeksi lapsuuden muistoihin. Avajaisissa järjestettävässä performanssissa taiteilija leikkii hiekkalaatikossa yhdessä sata vuotta sitten kuvatulla videolla leikkivien lasten kanssa.

Irina Kreer-Boulayn on kiinnostunut monikulttuurisuudesta, kulttuurisista stereotypiosta ja kliseistä. Hänen teoksessaan The Birth of a Personality tätä edustaa perinteinen venäIäinen maatuska-nukke - allegoria monille eri kulttuuri-identiteeteille, jotka voivat elää rinnakkain yhdessä henkilössä.

Alejandro Olarten ja Outi Korhosen (UN)REST-installaatio koostuu noin 40 erikielisestä kehtolaulusta. Se välittää samanaikaisesti sekä lepoa että levottomuutta. Lauluja voi kuunnella yksitellen tai yhtä aikaa toistuvien melodioiden kaaoksena.

Arlene Tucker pyrkii ymmärtämään työnsä kautta itseään ja perhettään. Hair Tree ja Intertwined pohtivat identiteettiä, tapoja paljastaa ja löytää se uudelleen. Tuckerin Hair tree on tapa kartoittaa perhettä toisiinsa kietoutuvien hiuskiehkuroiden kautta.

Lapsuuteni

13.10.−19.12.2021

Annantalon taidekeskus

Annankatu 30, Helsinki

www.annantalo.fi

Hyvä toimittaja! Lämpimästi tervetuloa Lapsuuteni-näyttelyn avajaisiin Annantalon galleriaan keskiviikkona 13.10.2021 klo 17–19. Medialla on myös mahdollisuus haastatella taiteilijoita ennen avajaisia klo 15–16.