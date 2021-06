Moottoripyöräkin voi nyt olla ekologinen – E85-bioetanolia tankkiin ensimmäisenä maailmassa

Jaa

Pirkkalalainen cleantech yritys StepOne Tech Oy on ensimmäisenä maailmassa kehittänyt eFlexfuel E85-päivityksen, jota nyt voidaan hyödyntää niin moottoripyörissä, mönkijöissä kuin vesijeteissäkin entistä helpommin. Teknologia mahdollistaa joustavan tankkaamisen E85-bioetanolin ja normi bensan välillä. Voit tankata kumpaa polttoainetta tahansa tai mitä tahansa näiden seosta. E85-päivitys voidaan tehdä lähes mihin tahansa perinteisen sähköisenruiskutuksen omaaviin kulkuvälineisiin.

Uusi patentoitu teknologia valloittaa maailmaa

”Nyt myös moottoripyöräilijä voi aina valita edullisimman polttoaineen. Lisäksi monelle erittäin rakasta harrastusta voi nyt toteuttaa ajamalla kotimaisella E85-bioetanolilla ilman turhaa huolta ympäristön kuormittamisesta” kertoo StepOne Tech Oy:n Suomen maajohtaja Vesa Vaine. ”eFlexMoto Pro -teknologia on patentoitu Yhdysvalloissa asti, joten voimme puhua ainutlaatuisesta suomalaisesta cleantech innovaatiosta.” jatkaa Vaine.

Pelkästään Suomessa etanolipäivitys on mahdollista tehdä arvioilta yli sataantuhanteen moottoripyörään. Globaalisti E85-päivityksen kanssa yhteensopivia moottoripyöriä löytyy satoja miljoonia.

Helppo tapa osallistua päästöjen vähentämiseen ja säästää luontoa

Etanolipäivitys ja E85-bioetanolin käyttö on ennen kaikkea ekoteko. Kun moottoripyörä tai mönkijä päivitetään kulkemaan bioetanolilla, vähenee samalla fossiilisen öljyn kulutus ja ilmastopäästöt jopa 80 prosenttia.

”Moottoripyöräily, mönkijöillä ajo tai vaikka vesiskootterilla kurvailu on lähes 100 % hupitoimintaa. Nyt näitäkin asioita voi tehdä hyvällä omallatunnolla säästäen ympäristöä.” sanoo Etanoliautoilijat ry:n toiminnanjohtaja Vilhartti Hanhilahti. Vaikka Etanoliautoilijat ry:n toiminta on keskittynyt autoihin, niin yhdistyksen keskeinen tavoite on vähentää liikenteen päästöjä E85-bioetanolilla kaikissa kulkuneuvoissa. ”Ranskan Pariisissa on muunnettu lakaisukoneitakin bioetanolille, tällä kyseenomaisella suomalaisella teknologialla.” Hanhilahti kertoo.

Mikä on E85-päivitys?

E85-päivityksessä moottoripyörään tai vaikka mönkijään asennetaan lisälaite, jonka jälkeen ajoneuvo on flexifuel-kulkuneuvo eli se voi käyttää E85-biopolttoainetta tai bensiiniä tai mitä tahansa niiden sekoitusta. E85-päivitys maksaa avaimet käteen periaatteella asennettuna alle 600 €.

Mitä on E85-bioetanoli?

E85-bioetanoli on Suomessa jätteistä ja tähteistä valmistettu kotimainen biopolttoaine. Se vähentää ilmastopäästöjä bensiinin nähden jopa 80 % ja tuo lisää tehoa ja vääntöä korkeamman oktaaniluvun takia. Suomessa E85-bioetanolia myydään yli 160:lla ABC-, St1- ja Shell-asemalla ympäri maata.