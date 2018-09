Moovy: Mullistavan helppoa pysäköintiä

Pysäköintiä helpottava ja nopeuttava Moovy-sovellus on otettu käyttöön Jyväskylässä Jyväs-Parkin pysäköintikohteissa sekä kadunvarsipysäköinnissä. Nyt yhdellä puhelimeen ladattavalla sovelluksella voi hallinnoida kaikkia pysäköintitapoja. Tätä ei ole mahdollistanut vielä yksikään toinen sovellus Jyväskylässä.

Palvelua on helppo käyttää. Sovellukseen kirjaudutaan asiakkaaksi puhelinnumerolla. Sovellukseen lisätään vielä auton/autojen rekisteritunnukset sekä maksukorttitiedot. Ajettaessa pysäköintitaloon kamerajärjestelmä tunnistaa auton rekisterikilven ja pysäköinti käynnistyy. Lipuketta ei enää tarvita, mikä vähentää pysäköinnin ympäristökuormaa huomattavasti. Kun auto ajetaan ulos, puomi aukeaa automaattisesti ja pysäköinti loppuu. Sovellus näyttää reaaliaikaisesti pysäköintiajan, ja veloittaa maksut jälkikäteen käyttäjän ilmoittamalta maksukortilta.

Kadunvarsipysäköinnissä sovellus tunnistaa puhelimen GPS-paikannuksen avulla, mille pysäköintivyöhykkeelle auto on pysäköitynä. Pysäköintiajan voi valita itse ja sitä voi myös lyhentää tai pidentää tarpeen mukaan.

Sovelluksen voi ladata ilmaiseksi Android- ja iOS-puhelimiin. Moovyn palvelumaksu on 0,49€/pysäköinti, kuitenkin enintään 4,95 euroa kuukaudessa. Sovelluksen on tehnyt tamperelainen Finnpark yhteistyökumppaneidensa kanssa. Moovy on käytössä Tampereen kadunvarsipysäköinnissä sekä lähes kaikissa pysäköintitaloissa. Sovellusta on tarkoitus kehittää koko ajan kattavammaksi palveluksi valtakunnallisesti ja näin tehdä pysäköinnistä entistäkin vaivattomampaa.