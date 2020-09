Morgan Stanleyn hallinnoima rahasto, Premico ja RIM hankkivat omistukseensa 306 vuokra-asuntoa, kaikki kohteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla.

Morgan Stanley Real Estate Investing, MSREI

Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI) is the global private real estate investment management arm of Morgan Stanley. One of the most active property investors in the world for over two decades, MSREI employs a patient, disciplined approach through global opportunistic / value-add and regional core real estate investment strategies. With offices throughout the U.S., Europe and Asia, regional teams of dedicated real estate professionals combine a unique global perspective with local presence and significant transaction execution expertise.

PREMICO

Premico on suomalainen asuntoihin erikoistunut kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö, joka hallinnoi yli 6000 vuokra-asuntoa yli 20 kaupungissa. Premico on yhdessä kumppaniensa kanssa perustanut kahdeksan asuntoihin sijoittavaa pääomarahasto, joiden yhteenlaskettu sijoituskapasiteetti on 1,3 miljardia euroa. Premico Asuntorahasto I & II omistavat yli 1200 uutta vuokra-asuntoa, tavoitteensa on kasvattaa rahastojen portfolio 2700 vuokra-asuntoon vuoteen 2023 mennessä.

RIM

Renger Investment Management (RIM) is a real estate management, development and investment company that executes real estate investments and strategies across the Nordic region. The company has extensive experience from the Nordic real estate investment markets and invests together with and advises Nordic and international real estate investors. RIM has today ca 300 MEUR of assets under management (AUM) in Sweden and Finland. During the past couple of years, the company has together with its investor clients executed real estate transactions in the Nordic region exceeding 400 MEUR and expects to transact another 100 MEUR over the coming year.