MP 22 -messut esittelee uudet moottoripyörät helmikuussa

MP-messuilla on edustettuna hyvä kattaus moottoripyörämerkkejä uutuusmalleineen. Mukana ovat Aprilia, Benelli, BMW, Can-Am, CF Moto, Ducati, GasGas, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Indian, Kawasaki, KTM, Moto-Guzzi, Niu, Polaris, Segway, Triumph, Vespa, Zero ja Zhenhua. Koeajoradalle pääsee koeajamaan moottoripyöriä ja vertailemaan niitä.

”Vajaa kaksi kuukautta ja motoristit pääsevät kokoontumaan MP-messuille. Voi kyllä sanoa, että tätä on odotettu! MP-messuilla on paljon moottoripyöriä ja merkkejä on edustettuna yli kaksikymmentä. Osastoja varataan edelleen, joten lisää yrityksiä on tulossa mukaan. Moottoripyöräkauppa on käynyt hyvin sillä moni on aktivoitunut moottoripyöräilyn saralla nyt, kun moottoripyöräilystä on tullut entistä houkuttelevampi tapa matkustaa”, kertoo MP-messuista vastaava Niko Kantola Messukeskuksesta. ”Moottoripyörävarusteita ja -tarvikkeita on esillä myös paljon. Mukana ovat muun muassa Hanx, Eurobiker, Storm Motor, Motonet ja L-Fashion. Messuilta saa tietoa myös erilaisista moottoripyörämatkoista.”

MP-messuilla nähdään rakennettujen moottoripyörien Petrol Circus Custom Bike Show’ssa upeita pyöriä, jotka kisaavat neljässä eri sarjassa. Alueelle rakennetaan uutuutena Unelma Garage. Petrol Circus Custom Bike Show’hun voi ilmoittaa moottoripyöriä vielä vuoden loppuun asti petrol.circus@pp.inet.fi. Miss MP-kisan hakuaika loppuu 15.12. Lauantaina 5.2. messuilla palkitaan Petrolin voittajat ja Miss MP. Koeajoradalla on näytöskisoja ja Tie vie -alueen lavalta saa tietoa moottoripyörämatkailusta. Kamapörssi on MP-messuilla myös tällä kertaa ja sinne voi viedä tarpeettomat hyväkuntoiset ajovarusteet myyntiin messujen aikana. Kamapörssin rinnalle tulee uusi outlet-alue, jossa voi myös tehdä löytöjä.

MP-messuilla on käytössä koronapassi



MP-messuille on turvallista tulla. Messukeskuksen ammattimaiset ja kansainvälisten standardien mukaiset turvallisuuskäytännöt, laajat tilat ja erinomainen ilmanvaihto mahdollistavat isojen tapahtumien järjestämisen turvallisesti. Turvallisuuskäytännöt on COVID-19-sertifioitu ja olleet jo moneen kertaan käytössä jo syksyn isoissa messutapahtumissa. MP-messuilla on käytössä koronapassi ja sitä kysytään kaikilta yli 16-vuotiailta sisäänkäynnillä. Kävijöitä kehotetaan tulemaan tapahtumiin terveinä ja oireettomina. MP-messuilla suositellaan myös kasvomaskin käyttöä.

Messukeskus järjestää MP Moottoripyörämessut Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston toimeksiannosta vuosittain Messukeskuksessa. MP 22 -messut järjestetään 4. – 6.2.2022 Messukeskuksessa Helsingissä. MP-messut järjestettiin edellisen kerran vuonna 2020 ja silloin messuilla vieraili yli 55 000 motoristia.

Lisätietoja: tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

Niko Kantola, puh. 0400 747 542, niko.kantola@messukeskus.com

Teknisen Kaupan Liitto, Moottoripyöräjaoston pj Jarkko Tuomisto, puh 044 539 8881, jarkko.tuomisto@ktm.com

Petrol Circus Custom Bike Show, tuottaja Japi Åström, puh. 040 507 7097

#mpmessut

www.mpmessut.fi

Kuvia MP-messuilta: http://mediabank.messukeskus.com