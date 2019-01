MRSA-bakteerin torjuntatoimet jatkuvat Yliopistollisessa hevossairaalassa – väliaikaisia muutoksia potilaiden vastaanotossa

Yliopistollisessa hevossairaalassa todettiin vuoden vaihteessa kolmella hevosella MRSA-bakteeritartunta. Myöhemmin löytyi vielä kaksi MRSA-positiivista hevosta samaan aikaan hoidettujen hevosten joukosta. Hevossairaalassa tehdään tämän johdosta ylimääräinen puhdistus- ja desinfektio. Tämä vaikuttaa 28.1–3.2.2019 välisenä aikana Hevossairaalan toimintaan.

Hevossairaalassa on noudatettu tehostettuja varotoimia, kartoitettu MRSA-bakteerille mahdollisesti altistuneita potilaita ja otettu näistä useita kymmeniä seulontanäytteitä. Kaikki MRSA-positiiviseksi todetut hevoset ovat olleet tartunnan oireettomia kantajia.

Hevossairaala ottaa vastaan vain päivystyspotilaita 30.1.–3.2.2019

Poliklinikka toimii vielä 28.1.–29.1. Kiireettömät leikkaustoimenpiteet on siirretty myöhempään ajankohtaan. Aikavälillä 30.1.–3.2. otetaan vastaan vain päivystyspotilaita päivystysalueelta (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi). Välitöntä sairaalahoitoa vaativia potilaita otetaan vastaan päivystysalueen ulkopuolelta vain eläinlääkärin lähetteellä. Lähettävän eläinlääkärin on otettava yhteyttä hevossairaalaan ennen potilaan lähettämistä, puh. 0600 97412. Päivystysaikana hevossairaalan eläinlääkärit tekevät päivystysalueen sisällä tarvittaessa myös kotikäyntejä.

Sairaala palaa normaaliin päiväjärjestykseen maanantaina 4.2.

Hevossairaalan tilat desinfioidaan ja tehostettu seuranta jatkuu

Varotoimenpiteenä Hevossairaalassa tehdään kaikkien tilojen ylimääräinen siivous ja desinfektio. Päivystyspotilaita varten on tilojen desinfioinnin ajaksi järjestetty väistötila Hevossairaalan läheltä. MRSA- bakteerille mahdollisesti altistuneet hevoset on kartoitettu ja altistuksesta on tehty merkintä potilasohjelmaan. Mikäli hevonen palaa kolmen kuukauden kuluessa hevossairaalaan, siitä otetaan näyte MRSA-bakteerin varalta. Hevosta hoidetaan kosketuseristyksessä kunnes tulos valmistuu. Altistuneiden hevosten omistajille on lähetetty tiedote asiasta.

Tehostettu seuranta MRSA-bakteerin varalta jatkuu vielä tilojen desinfektion jälkeen. Seurannan aikana otetaan sairaalassa sisällä olevista potilaista näytteitä MRSA-bakteerin varalta. Mikäli uusia tartuntoja ei todeta, sairaala palaa tavanomaisiin varotoimiin parissa viikossa. Tästä tiedotetaan erikseen.

MRSA-bakteerista ei haittaa tavallisessa talliympäristössä

MRSA-bakteeri eroaa tavallisista stafylokokkibakteereista vain antibioottiherkkyytensä kannalta. Se ei aiheuta infektioita tavallista stafylokokkia herkemmin, mutta sairaalapotilailla MRSA voi levitä herkästi ja aiheuttaa hankalia infektioita. Koti- ja talliympäristössä näistä bakteereista ei ole haittaa. Huolellinen käsien pesu on ensisijaisen tärkeää tartunnan leviämisen ehkäisyssä ja suojautuessa niin MRSA-bakteeria kuin mitä tahansa muutakin bakteeritartuntaa vastaan.

Yliopistollisessa eläinsairaalassa tehdään aktiivista infektioiden torjuntatyötä

Yliopistollisessa eläinsairaalassa on kattava resistenttien bakteerien ja infektioiden seurantajärjestelmä. Tartuntojen torjunta on tärkeä osa laadukasta sairaalahoitoa myös eläimillä. Mahdolliset taudinpurkaukset havaitaan nopeasti ja torjuntatoimet saadaan aloitettua nopeasti. Torjuntatoimissa keskeisiä seikkoja ovat muun muassa seurannan lisäksi käsihygienian tärkeyden korostaminen, potilaiden eristäminen, huolellinen siivous- ja desinfektio, sekä tarkkaan ohjeistettunäytteenottokäytäntö.