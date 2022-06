Mt 11689 Söderkullantien painumakorjaus -hanke tauolle Sipoossa

Painumakorjaus Söderkullantiellä keskeytetään väliaikaisesti. Hanke on tauolla vuoden 2022 ajan ja työt jatkuvat olosuhteiden salliessa keväällä 2023. Rakennustyön arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan 2023 loppuun mennessä.

Pohjanvahvistus on tehty toiselle kaistalle. Joen puoleisella kaistalla on väliaikainen päällyste, mutta pohjanvahvistus on tekemättä. Nykyiset päällystämättömät kohdat hankkeen päissä korjataan.

Karttalinkki: https://goo.gl/maps/iY3u4esaffiwfvyT8

Työn rakennuttajana toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Urakoitsijana kohteessa toimii GRK Oy ja urakan valvonnasta vastaa Welado Oy.