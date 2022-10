Mt 180 Kurkela-Kuusisto -hankkeen tiesuunnitelmasta esittelytilaisuus 25.10. Kaarinassa

Tiesuunnitelman laatiminen on edennyt ja suunnittelutyössä on tarkasteltu teknisten ratkaisujen lisäksi mm. liikennemelua nykyisellä ja suunnitellulla tieverkolla. Lisäksi Kuusistonsalmen ylittävän Auvaisbergin sillan suunnittelu on edennyt. Hankealueella tarvittavan meluntorjunnan ratkaisuina on käytetty melukaiteita, -seiniä ja maavalleja. Meluesteiden arkkitehtuurissa tavoitteena on korostaa pienipiirteistä ja moni-ilmeistä saaristomaisemaa, käyttäen materiaalina paikoin puuta ja osittain läpinäkyviä ratkaisuja. Auvaisbergin sillan meluesteet ovat läpinäkyviä.

Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 25.10.2022 Tiesuunnitelman seuraava esittelytilaisuus järjestetään 25.10.2022 klo 18-19.30. Tilaisuus järjestetään Kaarina-talossa olevassa Kaarina-Salissa, osoite: Lautakunnankatu 1, Kaarina. Tilaisuudessa esitellään ajantasaisia suunnitelmaluonnoksia sekä uutena mm. meluntorjuntasuunnitelmat ja Auvaisbergin sillan suunnitelmaluonnos. Suunnitelmaluonnoksiin voi käydä tutustumassa ennakkoon karttapalautejärjestelmässä https://mt180kaarina.sitowise.com/. Helppokäyttöisen karttapalvelun kautta voi vapaasti katsella ja kommentoida suunnitelmaa. Karttapalautejärjestelmästä voi myös ladata ajantasaisia suunnitelmaluonnoksia PDF-muodossa kohdasta Aineistot / Ladattavat aineistot. Hankkeesta lisää Väyläviraston verkkosivuilla Kurkela-Kuusisto - Väylävirasto (vayla.fi). Lisätietoja - Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Matti Kiljunen, p. 0295 022 796 tai etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi (tavoitettavissa 24.10. alkaen) - Sitowise Oy: projektipäällikkö Martti Kokoi, p. 020 747 6732 tai etunimi.sukunimi@sitowise.com

