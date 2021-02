MTK haluaa Suomeen maailman parhaan eläinten hyvinvointilain

Eläinten hyvinvointilain valmistelu on loppusuoralla ja uutta hallituksen esitystä odotellaan lähiaikoina lausunnolle. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK haluaa, että Suomeen tulee maailman paras eläinten hyvinvointilaki, joka huomioi sekä eläinten että yrittäjien hyvinvoinnin. Lain tulee myös varmistaa kotieläintuotantomme kilpailukyky ja jatkuvuus.

MTK korostaa, että eläinten hyvinvointilain tulee olla selkeä ja yksiselitteinen. Jokaisen suomalaisen eläinten kasvattajan on ymmärrettävä, mihin eläinten hyvinvointisäädökset velvoittavat. Lakiin ei tule sisällyttää epäselviä tai tuntemattomia käsitteitä.



Suomalaiset maatalousyrittäjät ovat valinneet kotieläintuotannon strategiaksi korkean laadun ja vastuullisuuden. MTK näkee, että uusi eläinten hyvinvointilaki laki ei saa heikentää kotimaisen tuotannon kilpailukykyä ja -asemaa suhteessa heikommin standardein tuotettuun tuontiin.

– Uskomme, että uusi laki vie meitä askel askeleelta kohti entistä parempaa eläinten hyvinvointia. Suomi on jo pitkään ollut alan edelläkävijä, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoo.



MTK näkee tarpeellisiksi säätää tuotantoeläinten kivunlievityksestä lailla, joskin kivunlievitys on käytännössä hyvin yleisesti käytössä.

– Kivuliaat toimenpiteet, kuten vasikan nupouttaminen tai karjupossun kastraatio, tulee tehdä aina kivunlievityksessä ja siitä pitää huolehtia toimenpiteen jälkeenkin, MTK:n asiantuntijaeläinlääkäri Leena Suojala sanoo.

Suomalainen kotieläintuotanto haluaa säilyä ja vahvistaa asemiaan eläinten hyvinvoinnin edelläkävijänä.

– Lähes kaikki Suomen sikatilat ja valtaosa nautatiloista on mukana säännöllisessä eläinten terveydenhuollossa. Eläinten terveys on tärkeä osa eläinten hyvinvointia ja Suomessa pitkään sen eteen tehty työ näkyy nyt mm. lääkkeiden käytön vähäisyytenä sekä laadukkaina ja turvallisina kotieläintuotteina. On kuitenkin hyvä muistaa, että osaavat, ammattitaitoiset ja hyvinvoivat eläintenhoitajat tiloillamme ovat tärkein asia eläinten hyvinvoinnin varmistamisessa, Suojala sanoo.



MTK ei kannata parsinavettojen ja emakkojen porsitushäkkien kieltoa lailla. Sen sijaan järjestö kannattaa investointitukien ja eläinten hyvinvointikorvausjärjestelmän ohjaamista tukemaan käynnissä olevaa muutosta pihattonavettoihin ja vapaaseen porsimiseen. MTK näkee myös, että lainsäädäntömme tulee jättää tilaa elinkeinojen ja teollisuuden omaehtoiselle eläinten tuotanto-olojen kehittämiselle. Se etenee, kun kaupalla ja kuluttajalla on halu maksaa ruuasta nykyistä korkeampaa hintaa. Tällöin tuotannossa tarvittaviin investointeihin syntyy taloudellisia kannusteita.



MTK:n mielestä luvattoman eläintiloihin tunkeutumisen tulisi olla eläinsuojelurikos. Tiloille tunkeutujat aiheuttavat ahdistusta eläimille ja lisäävät eläintautiriskiä.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Juha Marttila, MTK, 050 341 3167

Eläinlääkäri Leena Suojala, MTK, 040 779 2945