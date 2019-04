MTK ja Valio tuovat maitotilat Yrityskylään

Ensi syksynä kuudesluokkalaiset voivat ryhtyä maitotilayrittäjiksi. MTK ja Valio tuovat kolmeen Yrityskylään Valio Maitotilan. Niissä kuudesluokkalaiset pääsevät tutustumaan maataloustyön arkeen. Suomessa on kahdeksan Yrityskylä Alakoulu oppimisympäristöä, jotka tarjosivat viime vuonna yli 44000 kuudesluokkalaisille kokemuksia työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta.

– On hienoa, että lapset pääsevät tutustumaan myös maatalousyrittäjän ammattiin, iloitsee MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola. Suuri osa maan kuudesluokkalaisista vierailee Yrityskylissä, jossa he pääsevät tutustumaan useampaan ammattiin sekä erilaisten yritysten ja tahojen toimintaan. Yhteistyö Valion kanssa edistää maatalousyrittäjyyden tunnettavuutta ja ymmärrystä nuorten keskuudessa.



- Olemme tehneet jo aiemmin yhteistyötä sekä MTK:n että Valion kanssa. Ruoantuotanto on keskeinen osa yhteiskuntaa ja on todella hienoa, että MTK ja Valio tuovat Valio Maitotilan osaksi Yrityskylien pienoisyhteiskuntaa, toteaa kumppanuuspäällikkö Tiina Solas Yrityskylästä.



Yrityskylä on maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu suomalainen oppimiskokonaisuus. Valio lähti tänä vuonna mukaan ysiluokkalaisten Yrityskylään Espoossa.



- Kokemuksemme yläkoululaisten Yrityskylästä ovat olleet erinomaisia. Kevään aikana ysiluokkalaiset ovat päässeet testaamaan taitojaan yrityksen johdossa. Nuorille on tullut tutuksi, miten ruokaa tuotetaan, miksi suomalainen ruoka on puhdasta ja mitä vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa Valiolla. Nyt Yrityskylä Alakoulussa kuudesluokkalaiset pääsevät tutustumaan siihen, millaista arki Valion omistavilla 5000 suomalaisella maitotilalla on. Yrityskylä on hyvä tapa näyttää lapsille, miltä maitotilan johtaminen ja vastuullinen maidontuotanto sekä eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen pitävät sisällään, Valion markkinointi- ja viestintäjohtaja Ann-Mari Hämäläinen kertoo.



Tähän mennessä maatalousyrittäjyyttä on voinut kokeilla kahdessa Yrityskylä Alakoulussa, Helsinki-Vantaalla sekä Pirkanmaalla. Tulevana syksynä Valio Maitotila rakentuu Varsinais-Suomeen, Pohjanmaalle sekä Pirkanmaalle, ja seuraavina vuosina maatilayrittäjyyteen voi tutustua kaikissa Suomen Yrityskylä Alakouluissa.



- Kaikkiin yrityskyliin mukaan lähtö on merkittävä panostus MTK:lle eikä lapsiin voi koskaan liikaa panostaa. Tämä on hyvää jatkoa jatkuvalle yhteistyöllemme Helsinki-Vantaan yrityskylässä maatila ja mylly -konseptilla yhdessä Helsingin Myllyn kanssa. Haluamme, että lapsille annetaan parhaat mahdollisuudet tutustua yhteiskunnan toimintaan sekä yrittäjyyteen. Valio ja Yrityskylät ovat meille mieluisat kumppanit tuleville vuosille, toteaa MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola.

Talous ja Nuoret TAT, kumppanuuspäällikkö Yrityskylä, Tiina Solas, 050 432 1256, tiina.solas@tat.fi

Valio Oy, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Ann-Mari Hämäläinen, 050 5065121, ann-mari.hamalainen@valio.fi

MTK, elinkeinojohtaja, Marko Mäki-Hakola, 0405026810, marko.maki-hakola@mtk.fi