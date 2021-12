MTK Maaseutunuoret toivottavat joulutulien myötä ruokarauhaa kaikille

Maaseutunuorten joulutulet ovat pitkäaikainen, 90-luvun alussa Pohjanmaalta alkanut yhteisöllinen perinne. Tänä vuonna joulutulet kantavat myös mukanaan maaseutunuorten ruokarauhan julistusta. Joulutulia on nähtävissä ympäri Suomen ja joulutulien sijainnit löytyvät MTK Maaseutunuorten kotisivuilta oheisesta linkistä.

Maaseutunuorten ruokarauhan julistus nähtävissä maaseutunuorten instagram- ja facebook- tileillä 22.12. klo 12. @mtk.maaseutunuoret

Maaseutunuorten ruokarauhan julistus

Kansalaiset, medborgare.

Ruoka on mahtavaa, ruoka on hyvää, ruoka on ravitsevaa ja siitä tulee hyvä mieli. Viime aikoina näin ei kuitenkaan ole ollut. Jokainen katsoo oikeudekseen puuttua tai esittää ajatuksia siitä, mitä sinun lautasellasi pitäisi tai ei pitäisi olla. Samalla on unohtunut kaksi keskeistä asiaa:

1. kuinka etuoikeutettuja olemme, että voimme edes käydä keskustelua siitä, mitä lautasella olisi kiva olla.

2. ruoka on ihana asia, jonka pitäisi tuoda iloa elämään, ystäviä lähemmäksi toisiaan ja perhekuntia yhteisen hetken äärelle.

Niinpä tänä jouluna julistan meille maaseutunuorten puolesta ruokarauhan. Syö mitä syöt, mutta nauti ruoasta! Syö sellaista ruokaa, josta sinulle tulee hyvä mieli! Tarjoa sellaista ruokaa, joka tuo ystäviä ja perheitä yhteen. Juhli ruokatapojen ja uusien jouluperinteiden monimuotoisuutta. Hyvä ihminen, ota joulustressikierrokset alas ja jouluruokaan mausteeksi hyvää mieltä ja huumoria.

Tänään niin kuin menneinäkin vuosina ja toivottavasti monina tulevina vuosina, ovat maaseutunuorten joulutulet syttyneet valaisemaan polkuja ympäri maan. Maaseutunuorten joulutulet ovat kiitos kaikille kuluttajille siitä, että niin arkena kuin juhlana pöydässä on kotimaista. Tänä ruokarauhan vuonna 2021 julistavat ne myös, että Syö mitä syöt, minä tuotan!

Julistetaan siis täten yleinen ruokarauhakehottamalla kaikkia tätä juhlaa asiaankuuluvalla hartaudella viettämään. Lopuksi toivotetaan Suomen kaikille asukkaille riemullista joulujuhlaa.

Kaikkien maaseutunuorten puolesta,

Olli Cavén, maaseutunuorten valiokunnan puheenjohtaja

Lisätiedot:

Maaseutunuorten puheenjohtaja, Olli Cavén, 050 3320 555