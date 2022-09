MTK:n ja SLC:n Kasvukausikysely: Lähes puolet viljelijöistä uskoo taloudellisen tilanteen heikkenevän entisestään – suurin huoli sähkön ja lannoitteiden hinnoista

Lähes puolet viljelijöistä uskoo taloudellisen tilanteen heikkenevän entisestään. Suurin huoli on etenkin sähkön ja väkilannoitteiden hintatasosta tulevana talvena. Ensi kauden lannoitekauppa on edelleenkin suuri kysymysmerkki.

- Varmuutta ei ole, mitä on tarjolla, milloin lannoitteita saa ja millä hinnalla. Se aiheuttaa suurta huolta tiloilla ja tuo myös epävarmuustekijöitä seuraavalle kasvukaudelle. Kyselyssä jopa 16 prosenttia maatiloista kertoo harkitsevansa tilanpidon lopettamista, tuottajajärjestöt varoittavat.

Tällä hetkellä satomääräennusteet näyttävät lähestulkoon normaaleilta vilja-, öljy-, ja valkuaiskasvien osalta. Sadonkorjuu on jo aloitettu osassa maata parin edellisen viikon aikana. Tällä tai ensi viikolla suurin saadaan suurin osa sadonkorjuista aloitettua muuallakin Suomessa.

- Lopullinen satomäärä nähdään kuitenkin vasta myöhemmin syksyllä, kun viimeisetkin korjuut on saatu maaliin, arvioivat MTK ja SLC.

Sääolosuhteet ovat tällä hetkellä suurin huolenaihe viljoilla. Osassa maata on elokuun aikana satanut liikaakin vettä ja huoli siitä, päästäänkö kaikille pelloille puimaan ajoissa tai jopa ollenkaan.

Peruna- ja juurikassadot vaikuttavat myös oikein hyviltä. Suurin osa peruna- ja sokerijuurikastiloista odottaa vähintäänkin normaalia satoa.

Säilörehusadot ovat olleet pääosin hyviä koko maassa. Nurmikasvustot ovat olleet runsaita, ja suurin osa viljelijöistä on päässyt tekemään säilörehujenkorjuut sopivaan aikaan.

Tämän vuoden marjasato on ollut lähestulkoon normaali. Kuitenkin työvoimapulasta johtuen osalla tiloista on kerätty sato jäänyt normaalia pienemmäksi.

Yleisesti ottaen kasvuolosuhteisiin on oltu tyytyväisiä, vaikka satoa on eniten heikentänyt kuivuus. Satomäärää pienentävä tekijä on ollut odotetusti - kesäkuunkin kyselyssä selville tullut - lannoitteiden pienempi määrä, mistä johtuen sato on ollut pienempi etenkin siellä, missä olosuhteiden puolesta satopotentiaali olisi ollut suurempi.

MTK:n toteuttamaan elokuun kasvukausikyselyyn vastasi reilu 1300 maatilallista. Kasvukausikyselyn avulla kerätään arvokasta tietoa kasvukauden etenemisestä sekä muiden ajankohtaisten asioiden vaikutuksista maataloussektoriin.

Kasvukausikyselyn kuvat sivuillamme https://www.mtk.fi/-/kasvukausikysely

Lisätiedot:

Johan Åberg, maatalousjohtaja, MTK, 040 5233 864

Christoffer Ingo, maatalouspoliittinen asiantuntija, SLC, 040 5455 472

