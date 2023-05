MTK:n Juha Marttila: Hiilensidontaan ei tarvita valtiontukia, vaan toimivat markkinat

Päästöjen vähentämisen lisäksi EU:n ilmastopolitiikan kuuma kysymys on, kuinka lisätä hiilensidontaa ilmakehästä. Se on miljardiluokan kysymys, jonka ratkaisut ovat pelloilla ja metsissä. ”Kun toimitaan järkevästi, tähän ei tarvita valtioiden tukia. MTK haluaa sellaiset hiilensidontamarkkinat, jossa yrittäjä saa sitomastaan hiilestä markkinahinnan, ja markkina-alue on vähintään Euroopan laajuinen”, linjasi MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila perjantaina Helsingissä. MTK:n järjestämässä seminaarissa keskityttiin EU:n hiilenpoistomarkkinoiden mahdollisuuksiin.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila lausui seminaarin päätössanat. Kuva: MTK / Juho Hämäläinen

Vaikka hiilensidontamarkkinat ovatkin olemassa, eivät ne tarjoa hiiltä sitoville maanomistajille läpinäkyviä markkinoita. Hiilensidontamarkkinat kiinnostavat, mutta teoria ei vielä kohtaa käytäntöä. ”Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ollaan valmiita tekemään töitä. Talkoilla nämä ongelmat eivät ratkea tai vaikenemalla häviä. On aika puhua investoinneista ja rahasta, joilla päästöjen vähennys- ja hillintätoimia saadaan aikaan. Rahalle on saatava vastinetta ja sitä tässä ollaan myös tarjoamassa”, Marttila kertoi perjantain seminaarin päätteeksi. Perjantaina järjestetyssä ”Onko EU ohittamassa vuosisadan mahdollisuuden? Hiilenpoistomarkkinoilla kaikki voivat voittaa” -seminaarissa käsiteltiin Euroopan hiilimarkkinoiden nykytilannetta ja tulevaisuutta. Seminaarissa puheenvuoron saivat Euroopan kärkiasiantuntijat. MTK:n järjestämällä tilaisuudella haettiin konkretiaa keskeneräisille ja osin puuttuville hiilimarkkinoille. Juha Marttila totesi konkreettisen keskustelun hiilimarkkinan ympärillä tervetulleeksi. ”Kun hiilieuroista puhutaan, on tarjonnan ja kysynnän kohdattava”, Marttila painotti. MTK haluaa parhaillaan muodostettavalta hallitukselta konkreettisia toimia hiilimarkkinoiden toiminnan parantamiseksi. Näitä ovat muun muassa läpinäkyvyysrekisteri vapaaehtoisesti tuotetuille hiilipoistumille sekä EU-poliittinen linja, joka edistää tuotettujen poistumien rajat ylittävää, markkinaehtoista kaupankäyntiä. Hiilidioksidin vähentämiseksi tarvitaan kaikki keinot Seminaarissa puhunut akateemikko Markku Kulmala toi tilaisuuteen tieteen ja tutkimuksen näkökulman ja kertoi tukevansa vahvasti vapaaehtoisten hiilensidontamarkkinoiden syntymistä. Hän muistutti, että maailman väestö, tuotanto ja energiankulutus ovat voimakkaassa kasvussa. ”Tarvitsemme käyttöön kaikki keinot hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ja poistamiseksi ilmakehästä”, Kulmala painotti. Kulmalan lisäksi Helsingin Pikku-Finlandiassa kuultiin aamupäivän aikana Christian Holzleitneria (EU-komissio, DG Clima), Kristjan Lepikiä (Arbonics), Mika Anttosta (St1) ja Juhani Damskia (ympäristöministeriö). Tilaisuuden avasi maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen. Tallenne seminaarista on nähtävissä MTK:n YouTube-kanavalla. Lisätietoja: MTK: Juha Marttila, puheenjohtaja, 050 341 3167 Heikki Aro, maaperä- ja ilmastoasiantuntija, 050 593 9393 Anssi Kainulainen, energia-asiantuntija, 050 596 1541

