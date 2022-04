MTK:n keskusliiton maaseutunuorten valiokunta pohtii maatalouden tulevaisuutta

Nuoren, investoineen maanviljelijän arki on tässä hetkessä karua. Monelle meistä tarjolla on vain huonoja tai hyvin huonoja vaihtoehtoja. Markkinoiden kyky ja halu reagoida muuttuneisiin panoskustannuksiin on heikko.

Maaseutunuoret haluavat ilmaista huolensa siitä, haluavatko teollisuus ja kauppa todella olla mukana ratkaisemassa kotimaista huoltovarmuutta, vai haluavatko he ajaa nuoren viljelijän lopettamaan tuotantonsa.

Tuki on pennosia kustannuksiin nähden, markkinoiden on vastattava kustannusten nousuun alkutuotantoon asti.

Mikään tukipaketti ei korjaa viljelijöillä olevaa kassakriisiä. Tuottaja ei saa reilua osuutta tuotteen hinnasta, eikä tuotantopanoskustannuksia ole kyetty jakamaan ketjussa reilusti. Tuottaja on halpuutettu ja jopa orjuutettu.

Nyt pitää kuitenkin varmistaa, että ruokaa riittää jokaiselle suomalaiselle jatkossakin. Tämä voidaan taata vain tekemällä tuotantoketjusta reilu.

Jotta me kaikki jaksaisimme

Ongelmien kasaantuessa, on hyvä muistaa, että asian kanssa ei tarvitse olla yksin. Huolien jakaminen ja niiden toiselle kertominen auttaa monesti. Muistetaan naapurit, ystävät ja kollegat. Ammattiapua tarjoaa mm. Välitä Viljelijästä- projekti. Heiltä voi saada apua niin keskusteluun, erilaisten sidosryhmien tapaamiseen kuin muihinkin eteen tulleisiin haasteisiin.

Parempaa näkymää tulevasta ei luoda ilman että:

Kauppa ja teollisuus kykenevät jakamaan ruokaketjun tulon reilummin läpi koko ketjun

Välitä viljelijästä- toiminta on saatava projektiluontoisesta vakiintuneeseen rahoitusmalliin

Kaupan tulee avata alkutuotantoon asti kuluttajien ostokäyttäytymisestä kertovat luvut

Lain kautta tulee rajata hintojen sopimista lähemmäs tuotteen myyntijaksoa

Julkisten elintarvikehankintojen kotimaisuusaste on nostettava vähintään 80 % tasolle

Kauppa sitoutuu kertomaan kotimaisen ja tuontiruoan tuotantovaatimusten erot kuluttajalle

Lisätietoa:

Maaseutunuorten MTK- johtokuntaedustaja Susanna Valtonen, p. 044 9737 400

MTK:n keskusliiton maaseutunuorten valiokunnan pj. Ville Koivuniemi, p. 050 3620 127