MTK:n keskusliitto muokkaa operatiivista organisaatiotaan vuoden 2022 alussa

Osana organisaatiouudistusta lopetetaan vajaa kymmenen nykymuotoista työtehtävää, joista mahdollisimman monelle pyritään ensi vaiheessa löytämään työntekijän soveltuvuuteen ja pätevyyteen sopivia työtehtäviä uusista tehtävistä. Tarvittavista uusrekrytoinneista tiedotetaan sen jälkeen, kun irtisanomisuhan alla olevien henkilöiden tilanne on ratkaistu.



Uudistuksella vastataan organisaation suorituskyvyn parantamiseen strategisten päämäärien mukaiseksi. Organisaatiota, johtamisjärjestelmää ja toimenkuvia selkeytetään sekä lisätään joustavuutta organisaation sisällä erityisesti vastuualueiden muodostamisella sekä toiminnanjohtajan johtaman operatiivisen johtoryhmän perustamisella.



Neljä uutta vastuualuetta ovat: Jäsenet ja järjestötoiminta, Edunvalvonta, Viestintä ja vaikuttaminen sekä Konsernipalvelut. Uudistuksessa keskeisessä roolissa on myös myöhemmin määriteltävien organisaation sisäisten asiantuntijaryhmien perustaminen keskeisille, horisontaalisille, substanssialueille. Uudessa organisaatiossa on lisäksi erillinen Johto ja johdon tuki, jonka osana on järjestön Brysselin toimisto. Edunvalvonnan vastuualue jakaantuu kolmeen linjaan: Maatalousyrittäjät, Maaseudun elinvoima ja Metsänomistajat.



”Jäsen on järjestölle ykkönen ja juuri jäsenkunnan tarvitseman edunvalvonnan sekä jäsenpalvelujen hoitamisen tehostamiseksi organisaatiota kehitämme. Samalla tavoitteena on vahvasti myös edelleen vahvistaa ja kehittää MTK:n vetovoimaa työnantajana sekä tarjota motivoituneille työntekijöille kiinnostavia tehtäviä laajan, maataloutta, metsätaloutta ja maaseutuyrittäjyyttä edustavan, jäsenkunnan parhaaksi”, toiminnanjohtaja toteaa.



Johtokunnan päättämä organisaation rakenne