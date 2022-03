MTK:n lihavaliokunta: Maatalouden kustannuskriisi uhkaa jo Suomen huoltovarmuutta

MTK:n lihavaliokunta vaatii Suomen hallitukselta pitkäjänteisiä ja järeitä toimenpiteitä, joilla turvataan Suomen huoltovarmuus, jonka ydin suomalainen ruoka on. Tuottajat eivät voi tuottaa ruokaa tappiolla, se tie on kuljettu loppuun. Ruuasta on maksettava tuottajalle sen todelliset tuotantokustannukset. Elintarvikeketjun kaikkien osien on nyt viimein kannettava vastuunsa maatalouden kustannuskriisin hoitamisessa. Aikaa ei ole hukattavaksi. Tuleva satokausi on pian käsillä, ja päätökset kylvöistä on tehtävä pian.

MTK:n lihavaliokunnan huoli on aiheellinen. Maatalouden tuotantokustannuksia ei olla saatu siirrettyä tuottajahintoihin. Lisäksi elämme EU-ajan pahinta geopoliittista kriisiä, joka on tullut maatalouden kustannuskriisin päälle, muistuttaa MTK:n lihavaliokunnan puheenjohtaja Mauno Ylinen. Ylisen mukaan valtion tukitoimenpiteet ovat vain osaratkaisu tilanteen helpottamiseksi, ja niitä tarvitaan. Nyt on pohdittava kaikkia mahdollisia toimenpiteitä tilanteen helpottamiseksi, jotta rajusti kohonneista lannoite-, polttoaine, ym. -kustannuksista huolimatta viljelijät rohkaistuvat kylvämään tänä keväänä. Suomalaiset lihan- ja kananmunan tuottajat ovat valmiita turvaamaan Suomen huoltovarmuutta. Poikkeuksellisten voimakkaan ja nopean kustannusnousun sekä satomenetysten seurauksena suomalaisen ruuantuotannon maataloustulosta on hävinnyt yli 500 miljoonaa euroa, joka pitää kerätä markkinasta. Lihan osuus tästä on 200 miljoonaa euroa. Lisää rahaa markkinaan - keskiössä kaupan keskusliikkeiden toimenpiteet Ruuan kuluttajahinnat ovat nousseet 3 prosenttia, mutta se ei valu tuottajahintoihin asti. Kaupan asema ketjussa on vahvin ja rooli ylikorostunut. Kauppa voi halutessaan vaikuttaa tuottajahintoihin asti ottamalla vastaan hintojen korotusvaatimukset, joita teollisuus on esittänyt. Lisäksi se voi huolehtia siitä, että korotukset menevät tuottajahintoihin asti. MTK:n selvityksen mukaan kuluttajat ovat valmiita maksamaan kotimaisesta ruoasta nykyistä enemmän, jos hintojen korotus ohjautuu ruuantuottajille, muistuttaa Ylinen. MTK:n lihavaliokunnan mielestä kaupan ja teollisuuden välisiä hinnoittelukäytäntöjä pitää tarkastella ja selvittää, ovatko ne alan kannalta toimivia. Ketjussa on otettava käyttöön hinnantarkistusklausuulit sopimuksiin sellaisten tilanteiden varalta, jolloin tuotantokustannukset nousevat hallitsemattoman paljon. Esimerkiksi viljan hintafutuurit ovat räjähtäneet Ukrainan sotatilanteen seurauksena. Ruuan alkutuotannon kustannukset tullevat nousemaan entisestään geopoliittisen kriisin edetessä. Lisätietoja: Mauno Ylinen, MTK:n lihavaliokunnan puheenjohtaja, 040 521 2642

Mari Lukkariniemi, liha-asiantuntija, MTK, 040 171 9070

Saara Patama, asiantuntija, MTK, 044 053 9285

Avainsanat huoltovarmuuskannattavuuslihantuotanto