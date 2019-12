MTK:n Malila Pohjois-Karjalassa: Viljelijän ja maanomistajan oikeusturva vaatii hallitukselta toimenpiteitä

Juureksia juhlakauteen 21.11.2019 09:35:07 EET | Tiedote

Vuoden 2019 vihannesten eli juurikkaiden juhlavuosi on huipentumassa joulukauteen. Tuttu punajuuri on saanut rinnalleen kelta-, valko- ja raitajuuria. Näiden lisäksi muistetaan myös muut juurekset kuten oranssi porkkana ja sen värivaihtoehtoina violetit, keltaiset ja punaiset porkkanat. Lanttu on kautta aikain kuulunut suomalaiseen jouluun. Entistä suositummiksi ovat tulleet myös palsternakat, juuripersilja, mustajuuri, nauris, retiisit ja retikat sekä mukulaselleri. Valinnan varaa riittää!