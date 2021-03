MTK:n metsäjohtaja vaihtuu 1.7.2021

MTK:n metsäjohtajana vuodesta 2009 asti toiminut metsänhoitaja, MML, Juha Hakkarainen on valittu Finsilva Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.8.2021 alkaen. MTK:n johtokunta on valinnut uudeksi metsäjohtajaksi 1.7.2021 alkaen YTM, FM Marko Mäki-Hakolan (44), joka toimii tällä hetkellä MTK:n elinkeinojohtajana.

Metsäjohtaja Juha Hakkarainen toteaa jättävänsä työnsä järjestössä haikein, mutta luottavaisin mielin. - MTK on kovien osaajien dynaaminen työyhteisö, joka kykenee puolustamaan suomalaisen metsänomistajan oikeuksia, vaikka haasteet kovenevat vuodesta toiseen, Hakkarainen arvioi. - Vuodet MTK:ssa ovat olleet työntäyteisiä ja paljon on saatu aikaan niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Hakkarainen näkee metsäalan tulevaisuuden valoisana: - Mitenkäs muuten, työnihän jatkuvat tiiviisti suomalaisissa metsissä, Juha Hakkarainen toteaa ja toivottaa menestystä työkavereilleen ja seuraajalleen.

Juha Hakkarainen on johtanut MTK:n metsäedunvalvontaa rautaisella ammattitaidolla ja suurella sydämellä, kiittää MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. - Hakkaraisen työn jälki näkyy sekä kotimaassa että kansainvälisillä areenoilla ja työllään hän on saavuttanut metsänomistajien ja koko MTK-järjestön vankan luottamuksen ja tuen. Suuret kiitokset Juhalle ja menestystä työuran uusiin haasteisiin, Marttila lausuu.

Heinäkuun alussa metsäjohtajana aloittava Marko Mäki-Hakola näkee MTK:n metsäjohtajan tehtävän todella tärkeänä. Hän näkee viime aikojen keskustelun metsien käytöstä olleen hämmentävää. Metsien käyttöä pyritään eri syin rajoittamaan, vaikka metsistä löytyy ratkaisut moniin isoihin haasteisiin. Mäki-Hakolan mukaan meidän tulee olla ylpeitä metsänomistajista ja heidän metsistään. Hän odottaa erityisesti sitä, että pääsee muutaman vuoden jälkeen taas tiiviiseen yhteistyöhön metsänhoitoyhdistysten kanssa. - Olen varma, että yhdessä pystymme lisäämään metsien kestävää monipuolista käyttöä runsaasti. Tämä tuo metsänomistajille paljon mahdollisuuksia, toteaa Mäki-Hakola.



Metsäjohtajaksi siirtyvä elinkeinojohtaja Mäki-Hakola on ennen nykyistä tehtäväänsä (vuodesta 2016) toiminut mm. MTK:n elinkeinopäällikkönä (2015), Metsäomistajien liitto Länsi-Suomen johtajana (2007-2014), MTK:n tutkimuspäällikkönä (2005-2007) sekä Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen tutkijana (2001-2005).

- Marko Mäki-Hakola omaa hyvin monipuolisen kokemuksen kaikista niistä keskeisistä osa-alueista, joita metsäjohtajan tehtävän menestyksekkäässä hoitamisessa juuri tässä hetkessä tarvitaan, toteaa MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin. - Tulevalla metsäjohtajalla on vahvaa osaamista metsäsektorin edunvalvonnasta kotimaassa ja maailmalla, markkinoista sekä myös erinomainen järjestömme ja jäsenistömme tuntemus. On hienoa, että organisaatiomme sisällä on kasvanut tähän tehtävään tarvittavaa kyvykkyyttä, summaa Wallin.