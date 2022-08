MTK:n metsäjohtokunta Pohjois-Karjalassa: Itä-Suomea uhkaava logistinen sumppu on purettava – Kymijoen kanava viimein rakenteille

Metsätalouden ja -teollisuuden tulevaisuusnäkymä on vahva. Maailmanmarkkinat janoavat kestäviä ratkaisuja, joita metsäsektori esimerkiksi Itä-Suomessa tarjoaa. Ja tämä on vasta alkua. Suomen hyvinvointi on rakennettu tukevalle metsäperustalle. Ukrainan sota muutti etenkin Itä-Suomen näkymiä voimakkaasti. Vienninpysähtyminen Saimaan kanavassa uhkaa jättää Itä-Suomen vientiteollisuuden logistisesti pussin perälle.

MTK:n metsäjohtokunta vaatii merkittäviä panostuksia Itä-Suomen liikenneinfrastruktuuriin. Kuljetusketjujen on toimittava pienimmiltä metsäteiltä vientisatamiin. Hallituksen on nopeasti selvitettävä suurimmat logistiset investointikohteet tie- ja rataverkolta sekä varmistettava rahoituksen riittävyys myös alemman asteen tieverkkoon. Joensuu-Kontiomäki-radan sähköistäminen sekä Kymijoki-Mäntyharju-kanavan rakentaminen on nyt toteutettava.

Hallituksen tulee uskaltaa olla ylpeä metsäalan nykytilasta ja puolustaa sen tulevaisuutta eurooppalaisessa päätöksenteossa. Viimeiset pari vuotta ovat olleet huolestuttavia, kun metsäpolitiikan päätösvaltaa on luovutettu Euroopan unionille, vaikka metsäosaaminen on Suomessa ja Pohjois-Karjalassa, ei Brysselissä. Tähän on tultava loppu. EU:n tarjoama luontoreservaatin rooli ei käy. Suomen hallituksen on puolustettava alan oikeutta kasvaa ja kukoistaa. Vihreän kullan hohto kirkastuu, kun sille annetaan edellytykset. Toki tulevaisuuden ja metsien kasvun eteen tulee tehdä työtä.

Pohjois-Karjalan vahva metsäklusteri luo elinvoimaa koko maahan

Metsäjohtokunnan vierailu Pohjois-Karjalaan osuu ajan hermolle. Maakuntaan on määrätietoisella työllä rakennettu metsäalan osaamiskeskittymä, joka hakee vertaistaan koko maailmassa. Metsien rinnalle on noussut huippututkimuksen, -innovaatioiden ja -koulutuksen keskittymä, joka tukee teknologiayritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Myös puun jatkojalostamisella on vahva sija Pohjois-Karjalassa. Maakunnan tulevaisuuden kannalta saavutettavuus on äärettömän tärkeää. Lisäksi keskeistä on, millaiset edellytykset politiikka antaa metsien hoidon ja käytön tulevaisuudelle. Ihmisillä on oikeus yrittää ja elää myös itäisessä Suomessa, jossa metsien merkitys on suurin, ja joka kaiken lisäksi on saanut eniten iskuja Venäjän brutaalin toiminnan seurauksista.