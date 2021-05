MTK:n metsäwebinaari Brysselin EU-vaikuttajille 27.5. kello 15

Jaa

Pohjoismainen metsäsektori haluaa varmistaa, että kestävän eurooppalaisen metsätalouden viesti kantautuu metsiin kohdistuvan EU-lainsäädännön valmisteluun, ja että metsien käyttöön liittyvä poliittinen sääntely on ennustettavaa ja reilua. Metsätalous ja metsäpohjainen biotalous tuovat paljon hyötyjä EU:n taloudelle, elämänlaadulle, kestävälle kehitykselle ja työllisyydelle.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK järjestää englanninkielisen webinaarin aiheesta yhteistyössä pohjoismaisten metsänomistajien ja metsäteollisuuden järjestöjen kanssa torstaina 27.5. kello 15-17.



Webinaarin tavoite on avoin keskustelu siitä, miten kestävä pohjoismainen metsänhoito huolehtii luontoarvoista osana kokonaiskestävyyttä.



Webinaariin on kutsuttu päättäjiä Brysselistä ja jäsenmaista, metsäalan sidosryhmiä sekä eurooppalaista mediaa.



Webinaarin juontaa Maaseudun Tulevaisuuden uutispäällikkö Niklas Holmberg.



Webinaaria voi seurata osoitteesta: www.mt.fi



Ohjelma:

15:00 Opening: Niklas Holmberg, News Editor, Maaseudun Tulevaisuus Newspaper

15:10 Head of Cabinet of Commissioner for Environment, Oceans and Fisheries Marius Vaščega

15:50 Director Marc Palahí, European Forest Institute EFI

16:10 MEP Petri Sarvamaa, Finland

16:20 MEP Erik Bergkvist, Sweden

16:30 President and CEO Annica Bresky, Stora Enso

16:50 Conclusions: President Juha Marttila, MTK

17:00 Webinar ends



Lisätietoja

Juha Hakkarainen, metsäjohtaja, MTK, 040 087 0867

Klaus Hartikainen, viestintäjohtaja, MTK, 040 169 2060