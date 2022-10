MTK:n puheenjohtaja Marttila: EU:n otettava vastuuta globaalista ruokaturvasta

MTK:n johtokunta: Maataloushallinnon korjattava välittömästi tulevan cap-ohjelmakauden maksatusten aikataulusuunnitelma 11.10.2022 15:16:22 EEST | Tiedote

Ensi vuonna alkava EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (cap) uusi ohjelmakausi ei saa siirtää tukien maksuaikataulua nykyistä myöhemmäksi, MTK:n johtokunta vaatii. Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti perjantaina uuden cap-kauden maksuaikatauluista. Ne siirtäisivät jo vuoden 2023 maksuja tiloille useilla kuukausilla ja jopa pitkälle vuoteen 2024. MTK:n johtokunnassa pelätään, että tilipäivän viivästäminen kuukausilla voi johtaa jopa konkurssiaaltoon. ”Yhtälö on maatilojen maksuvalmiuden kannalta mahdoton. Maksuaikataulut on saatava välttämättä pysymään ennallaan, ja aikaa hallinnolla on tähän hyvin”, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila painottaa.