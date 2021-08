MTK:n sikaverkosto on huolissaan Suomen heikosta ohrasatotilanteesta – katovuosi olisi monelle tilalle taloudellinen katastrofi

Avomaan kasvikset parhaimmillaan 11.8.2021 08:31:41 EEST | Tiedote

Avomaan kasvisten viljelijät vahvistavat sen, minkä jokainen on voinut havaita: satokausi on edennyt poikkeuksellisen lämpimissä olosuhteissa. Kastelua on tarvittu aivan jatkuvasti. Kasvit ovat kärsineet kuumuudesta ja kuivuudesta. Sadot ovat jääneet normaalia pienemmiksi. Elokuun sateet ja viilennyt sää on saanut kasvit taas kasvamaan, joten kasvissadoista päästään nyt nauttimaan. Pitkää kasvukautta vaativia kasveja kesä on hellinyt.