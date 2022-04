MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen: Halpaa ruokaa ei enää ole

Maitotiloilla suuri huoli suomalaisen maidontuotannon tulevaisuudesta 29.3.2022 10:32:51 EEST | Tiedote

Erittäin kalliiden tuotantopanosten vuoksi Maitovaltuuskunta on huolissaan tulevan kesän nurmi- ja viljasadoista. Uhkana on, että nurmesta tehtävän säilörehun ja rehuviljojen sadot jäävät niukoiksi tai laadultaan heikoiksi, jos esimerkiksi lannoitteiden hankintoja ja käyttöä joudutaan vähentämään. Tämä laskisi maidon tuotantomääriä ennakoitua enemmän. Valmisteilla olevan maatalouden kriisitukipaketin varat eivät myöskään ehdi tuomaan helpotusta kevätkylvöjen panoshankintoihin. Ratkaisun on tultava markkinoilta.