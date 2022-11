MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen: Maailma pelastetaan viljelemällä ja varjelemalla, ei istumalla ja huutamalla

Maaseutu ja sen elinkeinot ovat ratkaisu Venäjän hyökkäyssodan aloittamaan ruoka- ja energiakriisiin, samoin huoleen ilmastonmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuudesta, MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen sanoo. ”Tähän hetkeen sovitettuna tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että maailmaa ei tulla pelastamaan kadulla istumalla, vaan maata viljelemällä ja metsiä hoitamalla”, Viljanen totesi järjestön valtuuskunnan avauspuheessaan. Viljanen korosti puheessaan järjestönsä työn merkitystä paitsi maaseudulle ja sen elinkeinoille, myös koko Suomen hyvinvoinnille. ”Jos MTK:ta ei olisi, suomalaisen maaseudun tilanne olisi huomattavasti huonompi – ja jos MTK:ta ei olisi, maaseudun mahdollisuuksien hyödyntämättä jättämisen takia Suomemme ei olisi tämä maailman onnellisimpien ihmisten Suomi joka se nyt on” Viljanen totesi. MTK:n valtuuskunta aloitti keskiviikkona kaksipäiväisen syyskokouksensa Hanasaaren kulttuurikeskuksessa Espoossa. Kokous muun muassa hyväksyy kesän liittokokouksen käsittelemän liittokokousasiakirjan sekä järjestön ensi vuoden toimintasuunnitelman. Torstaina valtuuskunta äänestää MTK:n puheenjohtajistosta. Viljasen koko puhe nettisivuillamme https://www.mtk.fi/-/viljanen_vk_22 Lisätietoja: Eerikki Viljanen, MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja, 050 525 2727

