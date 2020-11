MTK:n Viljanen haluaa tolkun ääntä julkiseen keskusteluun maa- ja metsätaloudesta

Tilanne on historiallinen koronan lisäksi myös siksi, että en usko sotien jälkeisenä aikana toimintaamme ja tuotantoamme kyseenalaistetun yhtä monelta suunnalta kuin viime aikoina on tehty. Suomalainen maa- ja metsätalous ei ole ilmasto- ja ympäristöongelma vaan ratkaisu niihin, sanoi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen järjestön valtuuskunnan syyskokouksen avauspuheenvuorossaan Seinäjoella.

Me olemme sitoutuneet maailman puhtaimman ruoan ja kestävimmän puu tuottamiseen hyvin pitkäjänteisesti. Meidän pitää huolehtia kaikista tuotantoon vaikuttavista seikoista- ja tasapainoilla ne huomioiden eteenpäin pitkäjänteisesti. Peräänkuulutan malttia, tolkkua ja kokonaisnäkemystä julkiseen keskusteluun. Vaadin meidän asemamme tunnistamista ja tunnustamista niin politiikassa kuin markkinoilla, Viljanen sanoi.



- Me emme tietenkään keskustelua pelkää ja luotamme tekemiseemme ja tuotteisiimme, mutta joku tolkku ja vastuu pitäisi keskustelijoilla ja medioillakin olla näissä asioissa, olipa kyse sitten politiikasta, markkinoista tai markkinoinnista, Viljanen sanoi.



Viljanen korosti, että asioista pitää keskustella ja eri mieltäkin voidaan olla, mutta tänäkään päivänä asiat eivät voi olla pelkkää tiedotussotaa tai imagoleikkiä.



-Tässä on kyse meidän elämästämme ja suomalaisesta elämänmuodosta, Viljanen painotti.



MTK:n jäsenet omistavat ja hallinnoivat valtaosaa maamme yksityismetsistä ja peltopinta-alasta. Me olemme keskeisin toimija maamme uusiutuvien luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä ja keskeinen tekijä huoltovarmuutemme turvaamisessa ja kansantalouden pyörien pyörittämisessä. Toivon, että avoimen keskustelun ja sitä kautta syntyvän kestävämmän yhtenäisyyden voima tunnistetaan jatkossa yhtä lailla niin politiikassa kuin järjestöelämässäkin, Viljanen korosti.

MTK edellyttää, että hallitus noudattaa perustuslakia ja sen henkeä turvaamalla omaisuuden ja ammattiemme harjoittamisen suojan niin valmisteilla olevassa maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa kuin luonnonsuojelulain uudistuksessakin. Järjestö vaatii, että hallitus viimeistelee ja vie maaliin esityksensä lunastuslain uudistamisesta. Esityksessä on korjattava lunastuskorvausten määräytymisperusteet vastaamaan maan jälleenhankinta-arvoja lisättynä lunastuksesta aiheutuneiden haittojen korvaamisella.



Viljanen nosti esiin myös MTK:n järjestöuudistuksen, jota valtuuskunta käsittelee tänään ja huomenna. Hän korosti, että MTK:n jäsenyys on tulevaisuusvakuutus, jota kautta jäsen saa kasvavan joukon rahanarvoisia etuja, neuvontaa, vertaistukea ja hyviä ystäviä, jotka pitkälti jakavat samansuuntaisen ”tolkun” suhtautumisen suomalaiseen elämänmenoon ja tulevaisuuden näkymiin.



- Pitää kuitenkin ymmärtää, että uudistus on aina kompromissi erilaisten siihen kohdistettujen toiveiden ja vaateiden välillä, Viljanen summasi.



MTK:n valtuuskunta kokoontuu Seinäjoen Hotelli Sorsanpesässä järjestettävään syyskokoukseen tiistaina 24.11.2020 kello 12.00 – 17.00 ja keskiviikkona 25.11. kello 8.30 – 16.00. Kokous pidetään erityisjärjestelyin koronavirusriskin vuoksi.

