MTK:n Viljanen peräänkuuluttaa valokuituyhteyksiä koko Suomeen

MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen korosti valtuuskunnan kevätkokouksen avauspuheenvuorossaan, että koronasta selvitään ja kriisin hinta maksetaan työllä ja yrittämisellä. Sitä varten pitää huolehtia yrittämisen kannusteista, kestävistä investointimahdollisuuksista, omistusoikeuksista sekä yritysten ja palvelujen saavutettavuudesta. Investoinnit teihin, kiskoihin ja tietoverkkoihin parantavat saavutettavuutta. Viljasen mukaan tulevaisuuden kannalta keskeisintä on rakentaa toimivat valokuituverkot maamme joka kolkkaan.

Digitalisaatiosta ei saada hyötyjä, jos perusyhteydet eivät ole kunnossa. Pilvipalvelut ja jokahetkinen vuorovaikutus edellyttävät nopeita ja luotettavia tietoliikenneyhteyksiä.



- Päättäjien ei pitäisi keskittyä vain siihen miten päästä jatkossa tunnissa Tampereelle, kun voi päästä sekunnissa Seinäjoelle, Simoon, Simpeleelle ja Singaporeen, Viljanen sanoi.

Viljanen korosti myös, että maaseudun elinkeinotoiminnan kehittämistä rajoittavassa luvittamisessa on päästävä lähemmäs sellaista mallia, että kaikki mitä ei ole erikseen kielletty, on sallittua. Nykyisin halutaan kieltää kaikki mikä ei ole erikseen sallittua. Viljanen toivoi, että hallitus vie elinkeinolähtöisesti eteenpäin järjestölle keskeisiä lakeja.



- Odotamme, että hallitus tekee päätökset meille tärkeiden lakien saattamisesta maaliin meille suotuisalla tavalla. Näitä lakeja ovat luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, lunastuslaki ja laki eläinten hyvinvoinnista, Viljanen listasi.



MTK:lle on tärkeää, miten EU:n, Suomen ja maailman taloutta elvytetään ja mitä jatkossa linjataan elvytyksestä ja rahankäytöstä. Maaseudun rahoituspäätökset EU:ssa ovat toistaiseksi edenneet hyvin. Viljasen mukaan suurin kysymys onkin, miten tästä eteenpäin.

Korona on nostanut esille myös maaseudun kannalta positiivisia asioita.



- Meidän tehtävämme on pitää kiinni siitä, että hajautettu yhteiskunta ja huoltovarmuus pysyvät ihmisten huulilla koronan jälkeenkin, Viljanen sanoi.

Viljanen pahoitteli, että MTK:n järjestö- ja jäsenmaksu-uudistus on aiheuttanut ylimääräistä työtä ja harmia järjestössä.

- Uudistus on osa tulevaisuuden työtä. Oleellista on, että haemme nyt yhteisiä ratkaisuja ja katsomme tulevaisuuteen, Viljanen sanoi.



MTK:n valtuuskunta kokoontuu tänään etäyhteyksin.

