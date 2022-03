MTK:n Wallin Arovuoren selvityksestä: ruokaketjun sisäisiä voimasuhteita pitää tasata 

Monipuolinen peruna on parasta lomaruokaa 14.2.2022 12:14:58 EET | Tiedote

Suomalaiset haluavat syödä kotimaista ruokaa, joka on tuoretta, terveellistä ja turvallista. Kotimainen ruokaperuna on myös ilmastoystävällistä syötävää. Peruna on tehokas ravinnontuottaja, sillä suomalaisen vuosittainen perunankulutus vaatii vain 20 metrin perunapenkin. Ruokaperunaa on saatavilla kaikissa ruokakaupoissa, mihin tahansa hiihtolomamatkasi kotimaassa suuntautuukaan. Hyvän saatavuuden ja laajan valikoiman lisäksi peruna on edullinen keittiön moniottelija, joka miedon makuisena taipuu monenlaiseen kokkailuun.