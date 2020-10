MTL ja Marketing Finland yhdistyvät entistä vahvemmaksi markkinoinnin ja viestinnän yhteisöksi

Marketing Finlandin ja Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL:n liittokokoukset ovat päättäneet toimintojen yhdistämisestä. Yhteenliittymässä syntyy entistä vahvempi markkinoinnin ja viestinnän yhteisö, joka toimii aktiivisesti myös kansainvälisesti. Toiminta jatkuu nimellä Marketing Finland ry.

Marketing Finlandin nimellä jatkava uusi markkinointi- ja viestintäalan yhteisö edustaa laajasti markkinoinnin ja viestinnän ostajia sekä alan toimistoja. Tavoitteena on edistää yritysten ja organisaatioiden toimintaedellytyksiä niin, että markkinointi ja viestintä auttaisivat suomalaisia yrityksiä kasvamaan ja menestymään kovassa kansainvälisessä kilpailussa.

Aiempaa vahvemmilla resursseilla toimiva uusi Marketing Finland vaikuttaa markkinointia ja viestintää säätelevään lainsäädäntöön, auttaa markkinoinnin ja viestinnän ostajia sekä alan toimistoja löytämään toisensa sekä järjestää korkeatasoista, kansainvälistä koulutusta. Lisäksi se jakaa alan viimeisintä tietoa sekä opastaa markkinointiin ja viestintään liittyvissä kysymyksissä.

Kansainvälisten järjestöjen ja kilpailujen edustaja Suomessa

Marketing Finland edustaa alan merkittävimpiä kansainvälisiä järjestöjä: World Federation of Advertisers (WFA), The European Association of Communications Agencies (EACA) ja ICCO International Communications Consultancy Organization. Lisäksi se järjestää Suomessa alan johtavat kilpailut Cannes LIONS ja Effie Awards.

- Yhdistimme markkinoinnin ja viestinnän ostajien ja alan toimistojen palvelut ja osaamisen saman katon alle. Nyt pystymme tarjoamaan entistä monipuolisempia palveluita ja konsultointia jäsenillemme, sanoo Marketing Finlandin hallituksen puheenjohtaja ja Bernerin toimitusjohtaja Antti Korpiniemi. - Yhdistyminen on hyvä osoitus tämän ajan hengestä: vanhat siilot murretaan ja olemme rakentamassa vahvaa yhteisöä, joka luo yhteisen rajapinnan niin ostajille kuin alan toimistoille. Yhdessä pystymme luomaan enemmän arvoa ja vaikuttavuutta, sanoo Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Villivision toimitusjohtaja ja partner Anna Lehtisalo.

Riikka-Maria Lemminki jatkaa Marketing Finlandin toimitusjohtajana

- Viestintä ja markkinointi ovat kriittisiä kilpailutekijöitä. Pystymme jatkossa tarjoamaan yrityksille enemmän osaamista kasvun aikaansaamiseksi. Olemme voimakkaasti kehittyvä yhteisö ja tavoitteenamme on kasvaa edelleen. Useassa muussa maassa, esimerkiksi USA:ssa ja Norjassa, on tehty samanlainen yhdistyminen ja se on vienyt viestinnän ja markkinoinnin alaa merkittävästi eteenpäin, sanoo Riikka-Maria Lemminki.

Tarja Virmala on käytettävissä Marketing Finlandin neuvonantajana.

- Nyt on erinomainen tilaisuus siirtyä vapaaksi taiteilijaksi. Liittojen yhdistymistä on toivottu pitkään ja hienoa, että se tapahtuu nyt. On asiakkaiden, toimistojen ja kaikkien markkinoinnin sekä viestinnän ammattilaisten etu, että saatiin aikaan vahva ja edustava kansainvälisen tason toimija kasvattamaan alan osaamista, sanoo Tarja Virmala.

Lisätietoja

MARKETING FINLAND

Antti Korpiniemi, hallituksen puheenjohtaja, 050 551 3720

Riikka-Maria Lemminki, toimitusjohtaja, 040 578 1974

MARKKINOINNIN, TEKNOLOGIAN JA LUOVUUDEN LIITTO MTL

Anna Lehtisalo, hallituksen puheenjohtaja, 044 587 1663

Tarja Virmala, toimitusjohtaja, 0400 484 693