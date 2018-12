Muhkeita arpavoittoja Helsinkiin ja Kotkaan

Helsingin Citykäytävän R-kioskista ostettu kymmenen euroa maksanut Casino-arpa osoittautui raaputuksen jälkeen puolen miljoonan euron arvoiseksi.

Voitto lunastettiin tällä viikolla Veikkauksen pääkonttorista.

- Rauman Prismasta ostettiin kesällä miljoonan euron Mega-arpa, ja se on vuoden suurin. Tämä tuore 500 000 euron arpavoitto nousee tämän vuoden tilastossa jaetulle kakkossijalle, kertoo Veikkauksen tuotepäällikkö Riitta Mesilaakso-Lehtola.

Myös Kymenlaaksossa päästiin joulun alla kiinni muhkeaan arpavoittoon. Viiden euron Jalokivi-arvan timanttien alta paljastui lopulta 150 000 euron voitto. Arpa oli ostettu Kotkan Kymenlaaksonkadun R-kioskista.

- Isot onnittelut voittajille ja oikein hyvää joulua kaikille arpojen parissa jännittäville, Mesilaakso-Lehtola toivottaa.

Jalokivi-arpa on jalokiviteemainen, viisi euroa maksava arpa, jossa yhdessä erässä on kolme 150 000 euron päävoittoa. Kymmenen euron Casino-arvassa pelataan pokeripeliä, jossa käden arvo määrittelee voiton suuruuden. Puolen miljoonan euron voiton saa kuningasvärisuoralla. Niitä on tarjolla kussakin arpaerässä kolme kappaletta.