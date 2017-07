Muista nämä 6 asiaa kun teet sopimusta

17.7.2017 14:32 | Suomen Yrittäjät

Asiantuntija vinkkaa sopimuksen laadinnan perusteisiin. Älä unohda ainakaan näitä kuutta asiaa!

Erilaisista asioista sovittaessa kannattaa tehdä kirjallinen sopimus.

– Kannattaa huolehtia siitä, että kykenee näyttämään jälkikäteen toteen esimerkiksi tehdyn sopimuksen tai muun oikeustoimen syntymisen ja sen sisällön. Tämä on tärkeää niin yrittäjille kuin yksityishenkilöille, kertoo Suomen Yrittäjien lainopillinen asiamies Atte Rytkönen.

Asiamies Rytkönen vastaa muun muassa Suomen Yrittäjien lakineuvontapalvelusta, josta kysytään usein erilaisista sopimusasioista ja asiakirjoista.

Rytkönen neuvoo muistamaan ainakin nämä kuusi asiaa, kun olet tekemässä sopimusta:

1. Tee sopimus aina kirjallisesti.

2. Hyvä mallipohja toimii muistilistana. Se kertoo, mitkä asiat asiakirjaan on vähintään syytä kirjata.

3. Jos käytät malliasiakirjaa pohjana, varmista aina yksittäisen asiakirjan soveltuvuus ja sopivuus omaan käyttötarkoitukseesi.

4. Käytä tarvittaessa asiantuntijaa.

5. Älä koskaan allekirjoita sopimusta tai muuta asiakirjaa, jonka sisällön merkityksestä et ole varma.

6. Jos teet muutoksia aiemmin tehtyyn sopimukseen, muista aina dokumentoida muutokset, jotta myöhemmin ei tule epäselvyyttä muutetuista kohdista tai muutosten sisällöstä.

Asiakirjamallit kätevästi netistä

Yrittäjillä on käytettävissään myös Yrittäjien asiakirjapankki, joka tarjoaa erittäin laajan valikoiman asiakirjamalleja.

– Yrittäjien jäsenille tarkoitettua asiakirjapankkia on laajennettu. Nyt saatavilla on noin 70 erilaista ja eri tilanteisiin soveltuvaa mallipohjaa. Yrittäjien jäsenet voivat tallentaa pohjia käyttöönsä maksutta.

Palvelu sisältää asiakirja- ja sopimusmalleja, jotka on pyritty laatimaan muotoilultaan mahdollisimman yksinkertaisiksi.

Malliasiakirjat tarjoavat hyvän pohjan erilaisten dokumenttien laadintaan. Rytkönen muistuttaa, että sama malli ei sovellu joka tilanteeseen.

– Suomen Yrittäjien asiakirjamallit on laadittu yksinkertaisiksi pohjiksi, jotta jokainen voi muokata ne omien tarpeidensa mukaiseksi. Jos on epävarma, kannattaa ottaa yhteyttä Suomen Yrittäjien neuvontapalveluun.

Lakineuvonta on jäsentutkimusten mukaan Suomen Yrittäjien arvostetuin jäsenpalvelu. Tällä hetkellä asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, mutta syksyn aikana palveluun lisätään mallit myös ruotsin- ja englanninkielisinä. Suurin kysyntä on työsuhteisiin liittyville lomakkeille.

– Tarkoitus on helpottaa erityisesti pienten yritysten toimintaa ja työpaikalla tapahtuvien asioiden dokumentoimista. On äärimmäisen tärkeää niin työantajan kuin työntekijän kannalta, että esimerkiksi työsuhteisiin liittyvät asiat on kirjattu oikein, Rytkönen sanoo.

