Muista suojata iho alkukesän auringolta

Auringolta suojautuminen ehkäisee ihon palamista sekä vähentää ihosyövän riskiä. Suojaavan pukeutumisen lisäksi ihon paljaana olevat alueet tulee suojata UV-suojatuotteilla.

”Erityisesti keväällä on tärkeää suojata iho auringolta, sillä talven jälkeen iho voi reagoida auringonsäteisiin jopa aurinkoihottumalla. Keväällä UV-indeksi saattaa kohota korkeaksi, vaikkei lämpötila nousisi vielä kovin korkeaksi”, proviisori Minna Rautio Yliopiston Apteekista sanoo.

Erityisesti lasten iho on tärkeä suojata auringolta, sillä lapsena poltettu iho lisää ihosyöpäriskiä aikuisena. Pikkulapset tulee suojata auringolta vaatteilla, hatulla ja aurinkolaseilla sekä pitää pois suorasta auringonpaisteesta.

Muista nämä vinkit auringossa

1. Suojaudu vaatteilla

2. Vältä keskipäivän aurinkoa

3. Valitse vähintään suojakerroin 30, mieluiten 50+

4. Levitä aurinkosuojaa kasvoille teelusikallinen, keholle pari ruokalusikallista.

5. Levitä voide puoli tuntia ennen ulos menoa. Lisää voidetta muutaman tunnin välein ja aina uimisen tai hikoilun jälkeen.

6. Muista, että mikään aurinkosuoja ei anna 100 % suojaa.

Jos aurinko pääsee polttamaan

Jos iho palaa auringossa, ihoa kannattaa viilentää heti. Paras viilennystapa on suihkuttaa ihoaluetta viileällä vedellä tai hautoa sitä puhtaasta pyyhkeestä tehdyllä kylmällä kääreellä. Viilennystä kannattaa jatkaa vähintään 20 minuuttia.

”After sun -voiteet kosteuttavat ja rauhoittavat lievästi punoittavaa ihoa. Vaikeammin palaneeseen ihoon voi käyttää hydrokortisonivoidetta muutaman kerran päivässä. Hydrokortisonia ei tule kuitenkaan käyttää yli kahta viikkoa yhtäjaksoisesti tai auringossa oleilun aikana”, Minna Rautio neuvoo.

Palanut iho on tärkeä suojata auringolta, kunnes se on täysin parantunut. Jos iho on kosketusarka tai kipeä, suun kautta otettavat tulehduskipulääkkeet auttavat.

”Neuvoa palaneen ihon hoitoon ja kivun lievittämiseen kannattaa kysyä apteekista. Jos palanut alue on hyvin laaja, iho on erittäin kipeä tai palamiseen liittyy huonovointisuutta, tulee hakeutua lääkärin”, Rautio sanoo.

Lisätietoa

Minna Rautio

proviisori

Yliopiston Apteekki

p. 03 589 7725