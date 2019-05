Muistilista Airbnb-vuokrausta harkitsevalle

Kesän matkailukausi on käynnistymässä ja moni suomalainen saattaa pohtia oman matkakassansa kartuttamista laittamalla asuntonsa loman ajaksi tarjolle Airbnb:n tai muun vastaavan lyhytaikaista majoitusta tarjoavan alustan kautta. Suomen Vuokranantajien päälakimies Sanna Hughes kokosi vinkit Airbnb-majoittajalle siitä, mitä toiminnassa tulisi ottaa huomioon.

Airbnb on kansainvälinen internetalusta, jossa kuka tahansa voi ilmoittaa huoneen tai koko asunnon vuokrattavaksi tai käytettäväksi majoitukseen. Tyypillisesti Airbnb:n kautta tarjotaan kaupungissa vieraileville matkailijoille lyhytkestoista, kodinomaista majoitusta. Palveluna Airbnb on toimiva ja sen maailmanlaajuinen suosio kertoo siitä, että tarvetta ja kiinnostusta tämän kaltaisille palveluille on.

Varmista, että lyhytaikainen majoitustoiminta on taloyhtiössä sallittua

Varmista ennen toiminnan aloittamista, ettei taloyhtiön yhtiöjärjestykseen ole kirjattu lyhytaikaisen majoitustoiminnan kieltoa. Jos kieltoa ei ole, esimerkiksi satunnainen majoittaminen kesätapahtumien ajaksi on sallittua myös asuinhuoneistossa. Laajamittaisen ammattimaisen majoitustoiminnan harjoittaminen edellyttää etukäteisilmoituksen tekemistä kaupungin terveysviranomaisille, ja siihen saattaa kohdistua muitakin rajoituksia.

Jos olet vuokralainen ja tarkoituksenasi on majoittaa Airbnb-vieraita vuokrakodissasi, kotimajoituksen pelisäännöistä on hyvä keskustella vuokranantajan kanssa etukäteen. Enintään puolet asunnosta voi alivuokrata myös ilman lupaa, ellei siitä aiheudu huomattavaa haittaa tai häiriötä. Koko asunnon jälleenvuokraamiseen myös lyhyeksi ajaksi tarvitaan vuokranantajan lupa.

Maksa asiaankuuluvat verot

Myös Airbnb-toiminnasta saatavat tulot ovat veronalaisia pääomatuloja. Muista siis ilmoittaa Airbnb-vierailta saamasi tulot verottajalle viimeistään veroilmoitusta tehdessäsi. Vastaavasti voit vähentää toiminnastasi aiheutuvat kulut verotuksessa tulonhankkimiskuluina. Ammattimaisesta majoitustoiminnasta on maksettava myös 10 % arvonlisävero.

Jos vuokraat omaa asuntoasi Airbnb:n kautta, muista, että satunnainenkin vuokraus katkaisee oman asunnon verovapaaseen myyntiin oikeuttavan asumisajan.

Ohjeista vieraita taloyhtiön järjestyssäännöistä ja toimintatavoista

On tärkeää muistaa, että taloyhtiö on ensisijaisesti siellä asuvien ihmisten koti ja asumisrauhaa on hyvä kunnioittaa. Muista siis ohjeistaa Airbnb-vieraitasi siitä, miten suomalaisessa taloyhtiössä toimitaan – milloin alkaa hiljaisuus ja minne roskat viedään. On kaikkien osapuolten etu, että vieraat eivät aiheuta häiriöitä.

Huolehdi asuntosi turvallisuudesta

Vaikka onnettomuudet ovat onneksi harvinaisia, vieraita kannattaa ohjeistaa toimimaan myös mahdollisessa tulipalossa tai muussa onnettomuustilanteessa. Huolehdi, että asunnosta löytyy käyttöohjeet sähkölaitteille ja tulisijoille. Ohjeista vieraita hätänumerosta ja asunnon poistumisteistä onnettomuustilanteessa. Hanki asuntoon alkusammutusvälineet ja riittävä määrä palovaroittimia ja huolehdi, että ne ovat toimintakuntoisia.

Vakuuta asuntosi

Airbnb-toimintaa harjoittavan on hyvä huolehtia oman vakuutusturvansa riittävyydestä. Jos Airbnb-vieraita majoittaa omassa kodissaan, varmista oman kotivakuutuksesi kattavuus tällaisissa tilanteissa. Erilliset vuokranantajan vakuutukset yleensä kattavat myös lyhytaikaisen majoitustoiminnan lukuun ottamatta vieraiden tahallaan aiheuttamia vahinkoja.