Muistojen Virta - kohtaamisia Olavi Virran kanssa sisältää suomalaisten muistoja laulajatähdestä

Hannu Ignatiuksen elämäkertateos Muistojen Virta - kohtaamisia Olavi Virran kanssa on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Kun lähes kaikesta oli pulaa, musiikki toi lohtua tavallisten suomalaisten arkeen. Yksi ääni oli ylitse muiden: Olavi Virta, vaatimattomista oloista lähtenyt laulaja, jonka ääni ja musikaalisuus kestivät vertailun kenen tahansa maailmantähden kanssa. Hannu Ignatius on koonnut kirjaansa Olan kohdanneiden suomalaisten muistot ja myöhemmät, tallenteiden välittämät kokemukset tähdestä, joka tiesi arvonsa ja joka joutui kohtaamaan myös suosionsa itsetuhoisen elämän vauhdittaman laskun. Olavi Virta kuoli vain 57-vuotiaana, mutta hänen musiikkinsa elää suomalaisten muistoissa, joista kuvastuu syvä kunnioitus laulajan elämäntyötä kohtaan.

Hannu Ignatius on Tampereella asuva, pohjoiskarjalaislähtöinen populaarimusiikin tuntija, joka on aiemmin toimittanut teoksen Tapsa – koko kansan reissumies. Lisäksi hän on toiminut 30 vuoden ajan Elvis Presley Fan Clubin toiminnanjohtajana ja toimittanut aiheeseen liittyvää lehteä. Olavi Virta musiikkeineen ja elämänvaiheineen on niin ikään kuulunut hänen kiinnostuksen kohteisiinsa kymmenien vuosien ajan.

IGNATIUS, HANNU : Muistojen Virta - kohtaamisia Olavi Virran kanssa

300 sivua

Sidottu, kovakantinen, valokuvitettu

ISBN 9789523811010

Ilmestymisaika: Heinäkuu 2022

