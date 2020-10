Muistutus ennen pyhäinpäivää, Hietaniemenkadun ja Hiekkarannantien pysäköinti on muuttunut maksulliseksi

Pysäköinti Hietaniemenkadulla ja Hiekkarannantiellä on muuttunut maksulliseksi maaliskuussa 2020. Pysäköintipaikat ovat Hietaniemen hautausmaalla vierailevien suosiossa. Maksullisuus vähentää pitkä-aikaista pysäköintiä ja siten parantaa todennäköisyyttä pysäköintipaikan löytämiseen ruuhka-aikoina.

Pysäköinti Hietaniemen alueella on maksullista kaikkina päivinä kello 9-21. Hietaniemenkadulla on kaksi lippuautomaattia, joilla pysäköintilipun voi maksaa vain pankkikortilla. Lähin kolikoilla toimiva lippuautomaatti on Arkadiankadun ja Väinämöisenkadun risteyksessä. Pysäköinnin voi maksaa myös esimerkiksi tekstiviestillä tai erilaisilla mobiilisovelluksilla.

Tietoa maksutavoista

Maksullisuus lisää vapaita pysäköintipaikkoja

Hietaniemen alue kuuluu pysäköinnin maksuvyöhykkeeseen 2, jolla pysäköinti on maksullista. Kaupunginhallitus päätti alueen maksullisuudesta vuonna 2016. Helsingin kantakaupungista maksuvyöhykkeiltä 1 ja 2 on vaiheittain poistettu maksutonta ja aikarajoittamatonta pysäköintiä. Tavoitteena on, että kantakaupungin suositut pysäköintipaikat ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä.

Maksullisuudella lisätään paikkojen käytön kiertoa. Näin on mahdollista löytää vapaa pysäköintipaikka myös ruuhka-aikoina kuten pyhäinpäivänä tai jouluna, jolloin hautausmaalla on tavallista enemmän vierailijoita.

Pyhäinpäivänä HSL liikennöi lauantaiaikataulujen mukaan, myös hautausmaille lisäliikennettä

Pyhäinpäivänä lauantaina 31.10. joukkoliikenteessä ajetaan lauantaiaikataulujen mukaan. Hietaniemen ja Honkanummen hautausmaille on lisäliikennettä linjalla 24 ja sen rinnalla lisälähtöjä 24X-linjalla 20 minuutin välein.

Lue lisää pyhäinpäivän aikataulumuutoksista HSL:n sivuilta