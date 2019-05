Muistutuskutsu: Legendaarinen espanjalaisravintola Bodega Salud viettää 45-vuotisjuhlavuotta – Medialounas ke 29.5. klo 11.30

Legendaksi muodostunut tamperelaisravintola Bodega Salud on perustettu vuonna 1974. Salud toi 1970-luvulla espanjalaisen keittiön suomalaisten ulottuville ja on luonut monia klassikkoannoksia, jotka säilyvät listalla vuodesta toiseen. Espanjan valtio on luovuttanut Saludille arvostetun Placa al Merito Turistico -kunnialaatan espanjalaisen ruokakulttuurin tunnetuksi tekemisestä.