MUISTUTUSKUTSU MEDIALLE 20.4.2023 Ilmoituskanavia koskevan selvityksen julkistus

Organisaatioiden ilmoituskanavista on viime vuosina tullut keskeinen riskienhallinnan väline ja vastuullisen toiminnan varmistaja. Kuluvana vuonna 2023 ilmoituskanavat tulevat useille organisaatioille pakolliseksi.

Keskuskauppakamari on selvittänyt, miten laajasti whistleblowing-ilmoituskanavat ovat suomalaisissa organisaatioissa käytössä ja millaisia onnistumisia tai haasteita kanavan käytössä on havaittu.

Vastaava selvitys on toteutettu aiemmin keväällä 2021.

Ilmoituskanavia koskevan selvityksen julkistustilaisuus

torstaina 20.4.2023 klo 8.30

Keskuskauppakamari järjestää tilaisuuden Teams-verkkotapahtumana. Lähetämme ilmoittautuneille osallistumislinkin tilaisuutta edeltävänä päivänä.

OHJELMA:

Ilmoituskanavia koskevan selvityksen tulokset

Johtaja Stina Wikberg, Keskuskauppakamari

Vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhala, Keskuskauppakamari

Havaintoja selvityksen tuloksista

Director, ethics and compliance, Jyri Wesanko, Kesko

Lisäksi aikaa on varattu osallistujien kysymyksille ja kommenteille.

Verkkotapahtuma on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautumaan pääset täältä. Tervetuloa!





Lisätietoja:



Anne Vanhala, vastuullisuusasiantuntija

anne.vanhala@chamber.fi



050 339 1625



Pauliina Pulkkinen, viestintä- ja yhteistyöjohtaja

Median yhteydenotot

pauliina.pulkkinen@chamber.fi



050 574 5288