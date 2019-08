Muistutuskutsu medialle: IDEO @ Reaktor, palvelumuotoilulla parempi maailma, 9.8. kl 12.00

Strategia-, design- ja teknologiayhtiö Reaktorilla on ilo kutsua kansainvälisiä ja suomalaisia median edustajia kuulemaan maailman johtaviin kuuluvan palvelumuotoiluyrityksen IDEOn luovaa johtajaa Paul Bennetiä. Hän esittelee Reaktorin pääkonttorilla (Yliopistonkatu 4, 6 krs.) tämän viikon perjantaina 9. elokuuta kello 12.00 alkavalla medialounaalla näkemyksiään siitä, miten design thinking -ajattelu voidaan valjastaa merkityksellisten ja ihmiskeskeisten ratkaisuiden kehittämiseen ja kuinka muotoilun avulla voidaan ratkaista maailman monimutkaisimpia haasteita.

Kalifornian Piilaaksossa vuonna 1991 perustettu, juurensa 80-luvun alun suuriin teknologisiin ideoihin ulottava IDEO on palvelu- ja yritysmuotoilun kansainvälinen uranuurtaja. Paul Bennett on yksi IDEOn viidestä ylimmän tason johtajasta. Hän on vastannut yrityksen suurimman kansainvälisen liiketoimintayksikön, eli asiakaskokemuksen suunnittelupalvelun perustamisesta ja kehittämisestä ja johtanut IDEOn San Franciscon toimistoa. Edelleen aktiivisen ja luovan asiakastyön ohella Paul Bennett on haluttu puhuja ja häntä on totuttu kuulemaan mm. kansainvälisissä TED-seminaareissa ja Maailman talousfoorumin lavalla.

Reaktorilla on kunnia isännöidä Paul Bennettiä Helsingissä Flow-viikonloppuna. Reaktor on yksi Flow-festivaalin pääyhteistyökumppaneista ja tulee yhdessä Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa tarjoamaan kaikille festivaalivieraille helpon ja konkreettisen keinon vähentää hiilijalanjälkeään pienellä teolla.

Ilmoittautumiset Paul Bennet @ Reaktor -medialounaalle keskiviikkoon 7.8. mennessä samuel.sorainen@wolfcom.fi

Reaktor on Helsingissä vuonna 2000 perustettu strategia-, design ja teknologiayritys, joka yhdistää liiketoimintakonsultoinnin ja luovan alan palvelut väkevään teknologiseen huippuosaamiseen.



Nopeasti kasvaneella yrityksellä on toimistot tällä hetkellä Helsingissä, Tampereella, Turussa, Amsterdamissa, New Yorkissa, Tokiossa ja Dubaissa. @reaktornow