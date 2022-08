Muistutuskutsu: Otavan kustantamojen syyspressi 17.8. klo 13

Paavali Pattinen on supersankari, jonka voimia ovat mielikuvitus ja hyvä sydän – Hannele Lampelan ja Pasi Pitkäsen uutuuskirjasta on tekeillä myös elokuva 9.8.2022 08:55:00 EEST | Tiedote

Paavali Pattinen on ällikällä lyöty, kun paljastuu, että hän on supersankareiden sukua. Kukapa olisi kiusatusta puupää-Pattisesta uskonut! Paavali Pattinen, supernolo supersankari on vauhdikkaan ja humoristisen seikkailusarjan avaus, jonka takana ovat suomalaisen lastenkirjallisuuden supernimet.