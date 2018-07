Muistutuskutsu: Paljonko vakuutuspetoksia paljastuu tutkinnalla?

Arvoisa toimittaja, liikutko SuomiAreenassa Porissa? Tule noutamaan itsellesi varma uutisaihe! Tarjolla myös kesäinen puffetti ja palanpainiketta. Aika: keskiviikko 18.7.2018 klo 16.00. Paikka: Ravintola Wanha Juhana, Siltapuistokatu 1, Pori.

Vakuutuspetoksissa tekotapojen kirjo on suuri; silmälaseista suurpalojen kautta valekuolleisiin! Huijareiden mielikuvituksella ei ole rajoja. Vahinkoja lavastetaan, tehdään tahallaan tai liioitellaan. Joskus kyse on miljoonaluokan huijauksista. Millaisia summia vakuutusyhtiöiltä yritetään vuositasolla huijata? Vakuutuspetosten kokoluokasta ja selvitettyjen petosten rahallisesta arvosta on saatavilla ensi kerran tietoja, jotka Finanssiala ry julkaisee Porin SuomiAreenalla.

Pienen joukon tekemien vakuutuspetosten maksumieheksi joutuu aina rehellisten vakuutuksenottajien enemmistö. Petoksella saadut vakuutuskorvaukset korottavat meidän kaikkien vakuutusmaksuja.

Tervetuloa kuulemaan vakuutuspetoksista, niiden kokoluokasta ja torjunnasta. Paikalla asiasta kertomassa on Finanssiala ry:n petosten ja talousrikosten torjunnasta vastaava johtaja Risto Karhunen.

Tarjoilun vuoksi toivomme etukäteisilmoittautumista osoitteeseen marjo.lapatto@finanssiala.fi.